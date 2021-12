Bruganelli vs Biagio D’Anelli “Non si gioca così con il figlio di Miriana!”/ Lui sbotta “Falso moralismo!”

Sonia Bruganelli scatenata. Dopo la sua critica al comportamento di Miriana Trevisan con gli uomini, l’opinionista del Grande Fratello Vip attacca anche Biagio D’Anelli. Tutto nasce dopo una frase del gieffino: “La storia con Miriana continuerà anche fuori e spero di conoscere suo figlio perché ho sempre detto che amerei prima suo figlio, poi lei.” Sonia chiede di intervenire e dice la sua “Io credo che quello che hai detto adesso è proprio sintomatico di quanto invece tu non dovresti conoscerlo il figlio di Miriana.” sbotta l’opinionista.

Sonia Bruganelli asfalta Biagio D’Anelli “Non puoi permetterti di dire che vuoi conoscere il figlio di Miriana”

Sonia spiega allora il perché di questa sua dichiarazione: “Se non la conosci ancora bene, non puoi permetterti di dire che lo vuoi conoscere. I ragazzi si rispettano e si rispetta il rapporto con una persona prima di arrivare a questo. Io mi augurerei di conoscerlo dopo un anno di frequentazione se rispetto Miriana e se rispetto il figlio, perché non si gioca così.” Biagio non ci sta, e accusa a sua volta: “Questo è finto moralismo! Se lei me lo dovesse presentare, perché dovrei dire di no!” Sonia, però, non cambia idea e ribadisce il suo pensiero: bisogna attendere prima di mettere al centro anche i figli.

