Brunella incidente sexy ai Cilindroni di Ciao Darwin 7/ Vince ma resta in mutande…

Incidente sexy durante la replica della seconda puntata di Ciao Darwin 7. La sfida tra gli Integratori, guidati da Maddalena Corvaglia e i Bucatini che saranno capitanati da Francesca Cipriani è stata decisa con la prova dei Cilindroni. A sfidarsi su una serie di domande sul passato, sul presente e sul futuro sono stati la concorrente degli integratori e un rappresentante dei Bucatini. Brunella degli Integratori ha partecipato alla prova indossando un vestito sportivo semplice che, tuttavia, nel corso della sfida, l’ha lasciata praticamente in mutande. I cilindroni si riempiono d’acqua dopo ogni risposta sbagliata. La concorrente degli Integratori, pur avendo vinto la sfida, si è bagnata e mentre esultava il vestito si è alzato mostrando le mutande bianche che indossava.

INCIDENTE SEXY A CIAO DARWIN 7: LA CONCORRENTE RESTA IN MUTANDE

Dopo un testa a testa con il concorrente dei Bucatini, Brunella porta a casa la vittoria della seconda puntata di Ciao Darwin 7. “Hai in mano la partita, se risponde esatto vince, se risponde sbagliato perde” – ha detto Paolo Bonolis. “Di quale film il generale Decimo Massimo Meridio è protagonista?”, è stata la domanda fatta dal conduttore. La concorrente, dopo qualche secondo, ha risposto: “Il Gladiatore”, portando così a casa la vittoria per la categoria degli Integratori. Nell’esultare, la concorrente ha alzato le braccia al cielo. Un gesto istintivo che l’ha lasciata in mutande: il vestito, infatti, si è alzato e la signora ha mostrato al pubblico di canale 5 il suo lato B.



