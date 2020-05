Ciao Darwin 7, Bucatini vs Integratori/ Madre Natura e diretta: il debutto di Francesco Nozzolino (Replica)

Pubblicità

CIAO DARWIN 7 TORNA IN REPLICA CON LA PUNTATA INTEGRATORI CONTRO BUCATINI

Sabato 30 maggio, in prima serata su Canale 5, torna l’appuntamento con Ciao Darwin. Paolo Bonolis torna in onda con l’imperdibile replica della seconda puntata della settima edizione di uno show che continua a divertire il pubblico. La replica in onda questa sera è assolutamente imperdibile e metterà contro due categorie che daranno vita ad una serata in cui non mancheranno i clpi di scena e le grosse risate. A sfidarsi, infatti, sarà la categoria degli Integratori, guidata dalla sportiva Maddalena Corvaglia e la categoria dei Bucatini, guidata dalla giunonica Francesca Cipriani che sarà anche la protagonista di un momento imperidible come quello della Prova coraggio. Cosa vedremo, dunque, nella replica della seconda puntata di Ciao Darwin 7? Andiamo a scoprire tutto.

LE PROVE DI CIAO DARWIN 7

Le prove di Ciao Darwin 7 sono uguali a quelli di Ciao Darwin 8. In compenso cambiano i protagonisti. Anche questa sera, dunque, dopo la prova musicale e quella fisica, si passerà alla prova della Macchina del tempo che avrà come protagonista Francesco Nozzolino che, con la sua simpatia ed eccentricità, strapperà sorrisi a tutti. Una prova imperdibile sarà poi anche quella Coraggio di cui sarà protagonista Francesca Cipriani che si dimostrerà sicuramente meno coraggiosa della sua rivale Maddalena Corvaglia. Come sempre, poi, la penultima prova sarà quella del defilè che porterà sulla passerella i concorrenti più belli di entrambe le categoria. La vittoria, invece, sarà decisa con la prova dei Clindroni.

PENNY LANE E’ MADRE NATURA

Il destino dei concorrenti della seconda puntata di Ciao Darwin 7 sarà affidato a Penny Lane. La modella inglese nata a Cheshire rivestirà il ruolo di Madre Natura scegliendo i concorrenti che parteciperanno alle varie prove. Nel corso della sua carriera, Penny Lane ha lavorato per le più importanti riviste e brand di moda, da Calvin Klein a Giorgio Armani. Per il pubblico, la modella è considerata una delle più belle ad aver ricoperto il ruolo di Madre Natura. Con i capelli biondi lunghissimi e gli occhi azzurri, Penny Lane è pronta a conquistare nuovamente il pubblico di canale 5.



