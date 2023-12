Bruno Barbieri: “Mi rompe la prospettiva della morte” / E su Masterchef anticipa: “Novità un po’ inquietanti”

Bruno Barbieri confessione choc: “Mi rompe la prospettiva della morte”

Bruno Barbieri è tra i giudici più longevi di Masterchef Italia ed adesso è pronto e carico per la nuova edizione che partirà a breve. Al suo fianco, anche quest’anno ci saranno Antonino Cannavacciolo e Giorgio Locatelli. In un’intervista concessa al magazine Oggi, però, lo chef oltre a fornire delle anticipazioni sul talent di Sky si è confessato sulla sua vita privata, rivelando di temere la morte: “Sono seguito da tanti giovani ed essere un po’ ambasciatore del mondo mi spinge a far capire che la vita va vissuta. Mi rompe la prospettiva di dover morire perché in questo mondo ci sto bene”

Bruno Barbieri nell’intervista ha continuato la sua teoria sulla vita e sulla morte tenendo in mente i consigli della nonna secondo la quale ‘Le fragole non vanno mangiate a dicembre perché si deve rispettare la natura” Ed infatti per la donna se si mangiava frutta e verdura ci si ammalava meno. E proprio alla nonna ed ai ricordi della sua infanzia, in un piccolo paesino di campagna, in cui ci si conoscevano tutti, è dedicato il suo nuovo ricettario dal titolo Si fa così!

Masterchef Italia nuova stagione, Bruno Barbieri anticipa: “Ci sarà una novità un po’ inquietante”

Durante l’intervista ad Oggi Bruno Barbieri non poteva non fornire delle anticipazioni sulla nuova edizione di Masterchef Italia pronta a tornare stasera, 14 dicembre, con la nuova stagione su Sky e Now. Il giudice ha anticipato: “Dopo 13 stagione andava messo un di pepe, lo skill test sarà ancora più accentuato. Abbiamo inserito delle mystery box con colori ancora più particolari, quando si becca il nero sarà più difficile mentre con l’oro possono accadere delle cose belle.”

E poi ancora Bruno Barbieri ha aggiunto: “Ci saranno degli stress test. Delle volte potranno avvenire dei bluff…Insomma abbiamo cercato di sparigliare un po’ le carte. In più in alcuni momenti per lo studio aleggerà un’ombra, una novità che ha messo un po’ di inquietudine anche a noi” Lo chef ha confessato che nonostante sia giudice del talent di Sky da 13 anni non si è ancora stancato ed il merito è del trio inossidabile formato con Antonino Cannavacciolo e Giorgio Locatelli.











