Bruno Barbieri: “Non aprire il locale a San Lazzaro”/ La replica del sindaco è dura

Bruno Barbieri il consiglio a uno chef diventa un caso: ecco cosa è successo

In occasione di una puntata di Masterchef Magazine, Bruno Barbieri ha dato un consiglio allo chef bolognese, Cristiano Cavolini, che ha suscitato diverse polemiche. Il concorrente di Masterchef 10, ha svelato al conduttore televisivo dove volesse aprire la sua prima attività: “Sto valutando a San Lazzaro, ci sono dei ristorantini“.

Come riporta Il resto del carlino, Bruno Barbieri con il volto inorridito replica a Cavolini: “Certo che sbagli posto dai, a San Lazzaro. Devi andare in centro, non in periferia, vicino al cimitero“. Lo chef bolognese ha palesato le sue perplessità, per poi lasciar cadere l’argomento e tornare a cucinare. Le parole di Barbieri, però, non sono passate inosservate e hanno fatto scoppiare un vero e proprio dibattito sulla questione “periferia e città”.

Il sindaco di San Lazzaro risponde a Bruno Barbieri: “La aspettiamo”

Le parole che Bruno Barbieri ha rivolto al concorrente di Masterchef 10, sono arrivate forti e chiare anche alla sindaco di San Lazzaro, Isabella Conti. Come riporta Il resto del carlino, la prima cittadina dichiara: “Sono molto felice che Cristiano Cavolini abbia voglia di condividere il suo talento con la mia comunità e posso dirgli che San Lazzaro lo aspetta, che l’amministrazione è al suo fianco nell’apertura del suo locale “.

E continua: “Voglio sottolineare il tema del riscatto delle periferie, perché in questo momento ci sono possibilità di valorizzare talenti e produzioni delle nostre periferie e delle nostre campagne, anche con iniziative mirate sulla valorizzazione delle materie prime, pensate con i ristoratori del territorio e magari anche con lui“. Poi lancia un invito a Bruno Barbieri: “Stiamo iniziando i lavori della Fattoria del Dono, un grande stabile in via Scuole del Farneto da ristrutturare, un luogo dove faremo agricoltura e ristorazione pubblica, con un forno del pane, e alla posa della prima pietra o alla prima semina del campo, vorrei venisse chef Barbieri”.

