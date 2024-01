Masterchef Italia 2023, 7a puntata/ Diretta ed eliminati: si festeggia la 300esima puntata con Joe Bastianich

Masterchef Italia 2023, anticipazioni 7a puntata: Joe Bastianich, Iginio e Debora Massari ospiti

Masterchef Italia 2023 torna in onda oggi, 25 gennaio 2024, su SkyUno con la settima puntata di questa edizione che è in realtà un appuntamento molto speciale. Il cooking show festeggia infatti la sua 300esima puntata, e lo fa ospitando una serie di ospiti amatissimi dal pubblico di Masterchef, nonché volti storici del programma: Joe Bastianich e Iginio Massari.

I due ospiti affiancheranno, chi nel primo e chi nel secondo episodio, i tre chef giudici: Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli. La prima delle due puntate si aprirà con una Mystery Box diversa dal solito, visto che trasporterà i telespettatori nella prima edizione di Masterchef Italia . Verrà infatti riproposta proprio quella della prima edizione del programma. Ma non è tutto, perché in sala arriveranno sei concorrenti delle passate edizioni che saranno i protagonisti di un complicato quiz.

Masterchef Italia 2023, anticipazioni: Skill Test con i Massari

L’Invention Test vedrà poi il ritorno di Joe Bastianich. Sarà proprio l’ex giudice di Masterchef Italia (giudice anche di Masterchef America) il protagonista della prova in questione, che avrà come obiettivo quello di raccontare la sua storia, il legame con la cucina e con Masterchef. Chi riuscirà a stupirlo maggiormente e chi, invece, sarà l’eliminato della puntata?

Nel secondo episodio arriverà invece il momento di riaccogliere Iginio Massari che non sarà però da solo: con lui ci sarà la figlia Debora Massari. Entrambi saranno i protagonisti di uno Skill Test complicatissimo, dove i concorrenti di Masterchef Italia 2023 dovranno vedersela con il loro incubo: i dolci. Chi finirà tra gli ultimi?

Come vedere in diretta streaming Masterchef Italia 2023

Le puntate di Masterchef Italia 2023 vengono trasmesse, ogni giovedì, alle 21.15 su Sky, disponibile anche on demand. Con il servizio di Now è possibile vedere, inoltre, anche la diretta streaming del talent show culinario. Sia per la visione su Sky che per quella su Nox è necessaria la sottoscrizione di un abbonamento.











