Bruno Barbieri, salta la partecipazione a Ballando con le stelle/ I motivi della rinuncia

Ballando con le stelle, le indiscrezioni su Bruno Barbieri

Piccola rivoluzione in atto nel cast di Ballando con le stelle che Milly Carlucci ha in mente di comporre, in vista del debutto della nuova edizione. La conduttrice sta inanellando un colpaccio dietro l’altro per portare i grandi volti noti sulla pista del dance show, e finora il suo impegno per imbastire un cast all’altezza sta riuscendo: da Ricky Tognazzi a Rosanna Lambertucci, da Carlotta Mantovan a Simona Ventura, da Giovanni Terzi a Paola Perego, i primi nomi ufficiali sono davvero importanti e alimentano le aspettative del pubblico.

Tra i grandi nomi pensati dalla conduttrice, e spifferati dalle indiscrezioni delle ultime settimana, c’era anche quello di Bruno Barbieri. Era stato Dagospia ad anticipare la possibile partecipazione del noto chef televisivo al programma di Rai1. Ci sarebbe stato addirittura un incontro tra lui e la conduttrice, che aveva intenzione di scommettere anche su di lui in vista del ritorno in tv. Tuttavia, qualcosa sembra essere cambiato.

Bruno Barbieri rinuncia a Ballando con le stelle: il motivo

Come riporta sempre Dagospia, Bruno Barbieri non farà parte del cast di Ballando con le stelle. Nonostante l’ok iniziale dato a Milly Carlucci, e che aveva scatenato l’entusiasmo dei fan, alla fine la sua partecipazione è destinata a non concretizzarsi. Il motivo sarebbe legato ad un impegno professionale che vedrà lo chef impegnato in tv: “Barbieri in contemporanea dovrà registrare una nuova stagione di “4 Hotel”. Tempi di produzione stretti e anticipati, così la partecipazione è saltata“.

Dunque, niente da fare per Milly Carlucci, che dovrà così trovare un altro volto noto che possa essere il perfetto sostituto del celebre chef. Tantissimi i nomi ancora in circolazione, da Bobby Solo ad Antonio Caprarica, sino a Teo Mammucari. In attesa che la restante parte del cast venga ufficializzata, la conduttrice Rai si guarda intorno e studia le prossime mosse, per portare alla sua corte altri celebri volti pronti a mettersi in gioco sulla pista da ballo.

