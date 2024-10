Bruno Topolini, chi è il tentatore di Giulia Duranti a Temptation Island 2024?

. Il giovane sin da subito si è lamentato con gli altri ragazzi nel villaggio delle fidanzate di Giulia, a suo dire troppo pigra e monotona. Il principale difetto che lui nota è il fatto che non ha la patente e dunque per fare la spesa e tutte le altre incombenze deve fare affidamento a lui mentre lui non può dividere obblighi, responsabilità e doveri con l’altra parte. Dopo aver visto molti video in cui il suo ragazzo la giudica,

Chi è Bruno Topolini, tentatore di Giulia a Temptation Island 2024? Classe 1992 ha 32 anni ed è emiliano-romagnolo, più precisamente proviene da Salvaterra. Stando a quanto riporta Reggiosera è titolare di quattro agenzie immobiliari, e condivide questa attività con due soci. Oltre al lavoro, Bruno è un grande appassionato di sport, in particolare calcio e triathlon, e frequenta la palestra regolarmente.

Il single Bruno a Temptation Island 2024 si è invaghito di Giulia ed ha iniziato a flirtare con lei, in realtà solo alla fine del percorso è emerso un certo feeling tra di loro. Spesso e volentieri ha ascoltato le sue confidenze ed i suoi sfoghi e durante la puntata di questa sera è arrivato persino a sussurrarle di essere pronto a baciarla: “Io ti bacerei anche adesso”. La ragazza, però, ha dimostrato di avere le idee chiare: “Non sono qui per questo, voglio capire cosa provo per lui (Mirco) perché ancora non lo so bene.” La frattura tra Giulia e Mirco a Temptation Island 2024 sembra profonda ma, al momento, la ragazza non sembra interessata al single Bruno Topilini.