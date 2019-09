Bruno Vespa, bufera per intervista a Lucia Panigalli/ “Sminuisce violenza”, ma lui…

È polemica per l’intervista di Bruno Vespa a Lucia Panigalli a “Porta a Porta”. Sopravvissuta ad un tentativo di femminicidio da parte del suo ex, la donna è costretta a vivere sotto scorta mentre lui è libero. Ha quindi ripercorso il suo calvario, ma Bruno Vespa sbaglia il tono dei commenti e i social non glielo perdonano. Dice: «Se avesse voluto ucciderla l’avrebbe uccisa». E poi rincara la dose: «È fortunata, perché è sopravvissuta, tante donne vengono uccise». Parole che vengono intese come se l’aggressore si fosse voluto fermare in tempo. Ma invece dal racconto della donna si evince che l’omicidio non c’è stato perché lei è riuscita a scappare. Era il 16 maggio 2010. Lucia venne aggredita vicino casa da un uomo a volto coperto. Fu presa a calci e pugni in viso, poi lui provò ad accoltellarla sussurrandole due parole: «Ti uccido». Per il giudice si è trattato di tentato omicidio, quindi l’ex Mauro Fabbri è stato condannato a 8 anni e mezzo di carcere, poi ridotti per buona condotta.

BRUNO VESPA, BUFERA PER INTERVISTA A LUCIA PANIGALLI. MA LUI…

L’aggressore di Lucia Panigalli non si pente, anzi commissiona il suo omicidio a un sicario bulgaro. Quest’ultimo denuncia tutto, ma Mauro Fabbri non risulta punibile perché l’articolo 115 del Codice penale dice che le intenzioni, se restano tali, non sono perseguibili. Ora è libero, mentre lei vive con la costante paura di essere uccisa. «La mia vita non è più vita, è come vivere con un cancro, in attesa di morire». Sui social dunque è scoppiato il caso. «Il tono dell’intervistatore tra risolini, negazioni, battutine è semplicemente intollerabile. Questo non è giornalismo, questa è spazzatura», scrive l’associazione Non Una Di Meno. La segretaria di Possibile, Beatrice Brignone, attacca: «Mi vergogno profondamente che non siano stati ancora presi provvedimenti per questa intervista indegna. Vespa ha offeso tutte le donne vittime di violenza, che vivono in un paese misogino, sessista e patriarcale». Bruno Vespa però si è difeso dalle accuse. «È gravissimo che si voglia estrapolare una frase da un dialogo complessivo di grande solidarietà e rispetto». E la Rai ha fatto sapere che l’avvocato della signora «ha ringraziato Bruno Vespa per la sensibilità mostrata nei confronti di un caso umano». D’altra parte «la frase su cui si sono concentrate le speculazioni, per le quali si è immediatamente scusato, è frutto di un’affermazione assolutamente involontaria, pronunciata nel contesto di una serata dedicata alla difesa delle donne».





