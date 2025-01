Brunori Sas, ma all’anagrafe Dario Brunori, è uno dei partecipanti al Festival di Sanremo 2025 che ha deciso di mettersi in gioco nonostante la grande carriera da cantautore alle spalle. Porta il brano dal titolo “L’albero delle noci” che è dedicato a sua figlia Fiammetta, ma come ha rivelato in un’intervista rilasciata al settimanale Chi: “Ho cercato di non fare una canzone ruffiana del padre che canta la figlia”.

Un genitore ha sempre dei dubbi, come afferma il cantautore, e l’amore di un padre per un figlio non chiede mai nulla in cambio. È un misto di felicità incontenibile, rimpianto per com’era la vita prima e di malinconia per il tempo che non torna più, che va sempre avanti scagliato come una freccia imprendibile.

Brunori Sas pronto a mettersi in gioco sul palco di Sanremo 2025

L’annuncio del cantautore Brunori Sas a Sanremo 2025 è stata una piacevole sorpresa per i suoi fan e anche per chi non lo conosce così bene. D’altronde il palco del Teatro Ariston è un ottimo modo per consolidare l’affetto dei fan storici e per farsi conoscere a un pubblico nuovo e sempre affamato di musica e novità. Per lui è arrivato il momento giusto, come ha confermato nell’intervista rilasciata al settimanale Chi, dove ha anche parlato del suo grande amore per la figlia Fiammetta a cui ha dedicato il brano.

“Mi sento più leggero rispetto a ciò che mi frenava in passato” ha confessato Brunori Sas, e se prima se la viveva molto peggio, adesso è molto più tranquillo, forse frutto dell’esperienza e dell’età. Ci ha pensato molto prima di partecipare, prima di far ascoltare la sua canzone al pubblico, e poi ha semplicemente preso la palla al balzo. Poteva starsene comodo all’interno del suo tour, con la compagnia del suo pubblico, e invece Sanremo 2025 lo ha fatto tornare a essere una sorta di debuttante perché l’emozione di quel palco è davvero inspiegabile per tutti coloro che non l’hanno provato almeno una volta nella vita. Carlo Conti è pronto a regalare un grande spettacolo al pubblico di Rai1 con la speranza che le canzoni scelte siano davvero degne di questo nome.

