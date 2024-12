Per i BTP valore 2025 è previsto un nuovo piano stilato dal Ministero dell’Economia stesso. I titoli di debito prevedono una rimodulazione a medio e lungo termine, con un investimento che è compreso tra i 330 e i 350 miliardi di euro (un importo inferiore rispetto allo scorso anno).

Secondo il report della finanza pubblica i Bot in scadenza saranno 234 miliardi di euro, mentre 135 miliardi di euro è il nuovo ammontare destinato allo Stato. Dunque un’ottima combinazione tra Btp Green, Btp Italia e Btp Valore.

Diretta Santa Messa di Natale 2024, oggi Canale 5/ Video streaming 25 dicembre: “il Verbo si è fatto carne”

BTP valore 2025: le emissioni previste

Sui BTP valore 2025 e in merito alle altre emissioni dei titoli di Stato, il Ministero dell’Economia ha previsto un piano specifico da far rispettare: 130,5 miliardi di euro a cui aggiungere possibili rinnovi semestrali per garantire più liquidità per ogni titolo sul mercato secondario.

Origini del primo Natale/ Cosa c'entra il fisco con Giuseppe di Nazareth? (25 dicembre)

Dal documento pubblicato e stilato dal Tesoro si specifica: in base alle condizioni in real stima, si valuterà l’eventuale emissione di una o più titoli Btp Valore.

Il Btp valore in riferimento all’emissione straordinaria di maggio 2026, durava 6 anni, il cui rendimento è pari al 3,35% annuo (valido per i primi tre anni) e del 3,9% per tutti gli altri anni (con un investimento minimo di 1.000€).

Btp Italia 2025

Novità anche per il Btp Italia nel 2025, il cui Tesoro di Stato potrebbe garantire almeno una emissione a favore dei risparmiatori e investitori retail e istituzionali a protezione della somma capitalizzata. A breve inoltre, è prevista una scadenza di 18,5 miliardi di euro.

Taglio cuneo fiscale 2025/ Le misure in Manovra per redditi medio alti (25 dicembre)

Nel piano sono previsti degli interventi – potenziali – di riacquisto, mirati a nuove possibili emissioni di Btp Italia laddove dovessero servire. Le operazioni possono avere due risvolti: tramite concambio e in via diretta.

Continueranno il loro ciclo regolare di emissioni anche i Btp Short Term, quelli indicizzati e i Green (quest’ultimi specialmente dopo la transizione e l’impegno a ridurre l’impatto ambientale).