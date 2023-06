Btp Valore, raccolti 5,43 mld all’esordio/ Come acquistarlo e il possibile rendimento

Il Btp Valore, nel primo giorno di collocamento che si chiuderà venerdì, salvo anticipo, ha raccolto, come riportato da Ansa, 5,43 miliardi con 185 mila contratti sottoscritti. Una partenza boom per la nuova famiglia di titoli di Stato riservata esclusivamente ai piccoli risparmiatori ha una durata di quattro anni, cedole semestrali e premio extra finale di fedeltà pari allo 0,5% del capitale investito.

“Sono abbastanza convinto che ci sarà un’alta dimostrazione di fiducia da parte dei risparmiatori italiani”, ha affermato Ciro Pietroluongo, direttore generale del Mercato Telematico dei titoli di Stato, che lo ha definito come un titolo “innovativo”. Le cedole sono “comunicate in anticipo e fissate di 2 anni in 2 anni” e la scadenza media di 4 anni “non è estremamente impegnativa per il risparmio ed è più breve rispetto quella dei Btp Italia indicizzati all’inflazione, emessi fino ad adesso”. Oggi, ha sottolineato, “si sta tornando a una situazione pre-pandemia, verso la normalità, ed è chiaro come risorse che erano tenute ferme adesso vengano gestite con più tranquillità”.

Btp Valore, raccolti 5,43 mld all’esordio: i modi per sottoscriverlo

Per coloro che non abbiano ancora sottoscritto il Btp Valore ma sono interessati a farlo, i modi sono diversi. Il titolo è collocato sul mercato alla pari (ovvero con prezzo uguale a 100) attraverso la piattaforma elettronica Mot di Borsa Italiana per il tramite di due banche dealer, Intesa Sanpaolo e Unicredit. È possibile però acquistarlo presso qualsiasi banca o ufficio postale dove si detiene un conto titoli. Inoltre, i risparmiatori possono acquistarlo online mediante il proprio home-banking, dopo aver abilitato le funzioni di trading. L’investimento può partire da un minimo di 1.000 euro.

C’è attesa per scoprire i tassi definitivi. Il titolo offrirà una cedola minima garantita del 3,25% per il primo e il secondo anno, che salirà al 4% fra il terzo e il quarto anno. Il rendimento a scadenza lordo annuo, comprensivo di premio fedeltà allo 0,5% del capitale investito, dovrebbe arrivare secondo Milano Finanza a 3,735%.











