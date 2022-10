Bud Spencer, com’è morto e che malattia aveva?/ “Aveva avuto una brutta caduta e…”

Com’è morto Bud Spencer? Il figlio smentisce la malattia e…

Carlo Pedersoli in arte Bud Spencer è venuto a mancare il 26 giugno del 2016. La morte dell’attore era stata annunciata dal figlio Giuseppe Pedersoli: “Papà è volato via serenamente alle 18.15. Non ha sofferto, aveva tutti noi accanto e la sua ultima parola è stata ‘grazie“. Bud Spencer si è spento in un ospedale di Roma, dov’era già stato ricoverato altre volte per problemi di salute dovuti all’età. All’inizio si era diffusa la notizia che Bud Spencer fosse venuto a mancare in seguito ad una malattia. Il figlio Giuseppe però aveva prontamente smentito la notizia: “Sono contento che se ne sia andato via serenamente e con tante persone vicino a sè […]. Stava bene, solo aveva avuto una piccola caduta in casa. Gli avevano detto di stare a riposo per un mesetto, per cui si sentiva meno indipendente di prima. Aveva avuto una breve degenza all’ospedale Gemelli per via della caduta”.

Terence Hill era stato il primo ad essere stato informato della scomparsa di Bud Spencer. In quei giorni, Terence si trova in Almeria per le riprese del film Il mio nome è Thomas e subito dopo la telefonata di Giuseppe, decide di allontanarsi dallo staff per vivere quel momento di dolore in solitudine. “Dopo un paio di minuti ebbi una grande gioia nel cuore”, dirà a CG Entertainment, “non so come mai. E ho capito che Bud era lì e mi diceva ‘guarda non fare il cretino come sempre che cerchi, cerchi. Questo è il posto ideale’”.

Gli ultimi giorni di vita di Bud Spencer: “Stava bene ma…”

Bud Spencer ha vissuto serenamente gli ultimi giorni prima di morire. L’attore si era aggravato in seguito ad una caduta come spiegato dal figlio Giuseppe: “Mio padre stava bene, aveva avuto una brutta caduta ed era stato ricoverato in ospedale. Tornato a casa si è aggravato”. È stato il primogenito di Bud Spencer e Maria Amato ad annunciare la morte del padre: “Papà è volato via serenamente alle 18.15. Non ha sofferto, aveva tutti noi accanto e la sua ultima parola è stata grazie”. L’attore napoletano è sepolto nel cimitero del Verano, a Monte Portonaccio. Nel 2014, due anni prima della sua morte, Bud Spencer aveva detto in un’intervista: “Non temo la morte. Dalla vita non ne esci vivo, disse qualcuno: siamo tutti destinati a morire. Da cattolico, provo curiosità, piuttosto: la curiosità di sbirciare oltre, come il ragazzino che smonta il giocattolo per vedere come funziona”.

Nel quarto anniversario della morte di Bud Spencer, la figlia Cristiana Pedersoli ha così ricordato il padre, in una lunga intervista a SuperGuida Tv: “L’eredità che ha lasciato papà sono i milioni di fan che continuano ad inondarci di affetto e a mantenere vivo il suo ricordo. E poi l’insegnamento più grande che ci ha lasciato è di accettare la vita come viene cercando di trasformare il negativo in positivo senza mai compatirsi”.











