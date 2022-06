Bufera su Luigi Favoloso, contro di lui accuse choc/ “Mi ha fatto richiesta sessista”

Luigi Favoloso nella bufera: durissime accuse da parte di una modella

È polemica su Luigi Favoloso, ex concorrente del Grande Fratello nel 2018 e futuro sposo della showgirl Elena Morali. A scatenare la bufera, come riporta il portale The Pipol Gossip, è stata la modella Benny Green, organizzatrice della sua festa di addio al celibato. Attraverso alcuni video pubblicati sui social, infatti, la ragazza gli avrebbe rivolto accuse pesantissime inerenti a richieste del tutto inappropriate per l’organizzazione dell’evento. “Un amico in comune ci ha fatto incontrare e io sono stata incaricata di organizzare l’addio al celibato di Luigi, che è impellente alle nozze” spiega, prima di vuotare il sacco.

Luigi Favoloso a processo per stalking: accuse da un uomo/ "Pronto a farmi arrestare"

La ragazza rivela di aver ricevuto da lui richieste che lasciano sgomenti: “Voglio essere breve: il signor Luigi Favoloso ha fatto a me una richiesta assolutamente sessista, offensiva e lesiva nei confronti delle donne. Secondo lui, mi sarei dovuta recare a questo evento legata e costretta da catene e oggetti vari, accompagnata da altre donne. In particolare, ha richiesto donne che soffrono di sindrome di nanismo“. Dichiarazioni destinate a scatenare un vero e proprio polverone mediatico, in attesa di una replica pubblica da parte di Favoloso.

Luigi Favoloso, frecciatina a Gianluigi Nuzzi/ "Mi sarebbe bastato un sms di scuse…"

Luigi Favoloso verso il matrimonio con Elena Morali: tutti i dettagli

Polemiche a parte, fervono i preparativi per l’atteso matrimonio di Luigi Favoloso ed Elena Morali. La proposta di nozze è arrivata in diretta a La Pupa e il Secchione Show, con l’ex gieffino che ha fatto l’inaspettata sorpresa alla concorrente di fronte a pubblico e telecamere. Un momento per lei indimenticabile e atteso da tantissimo tempo, come raccontato di recente: “Complice Barbara, durante la finale spunta la sorpresa: Luigi mi chiede di sposarlo con tanto di anello“.

La cerimonia avverrà entro l’anno, sebbene sia la data sia la location siano ancora in fase di attento studio: “Abbiamo iniziato a prendere in considerazione alcune location e date. Luigi desidera sposarsi entro la fine dell’anno, quindi subito dopo l’estate, a settembre, ma ancora non abbiamo stabilito la data. Mentre, per il luogo stiamo valutando varie opzioni, tra cui la Toscana“.

Luigi Favoloso, video OnlyFans con Manuel Dosio/ "Ma che contenuti creiamo?"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pipol Gossip (@thepipol_gossip)













© RIPRODUZIONE RISERVATA