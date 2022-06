Bug Google Chrome/ Sicurezza informatica sotto attacco: c’è l’aggiornamento

Sono stati evidenziati Bug Google Chrome pericolosi per gli utenti dopo l’aggiornamento fatto dal colosso dei motori di ricerca. La sicurezza informatica è sotto attacco. Sono stati corretti sette bug e quattro sono ad alto rischio. CISA comunica agli utenti di mettere in pratica il patch prima che succeda qualcosa.

Il bug Google Chrome è stato trovato dai ricercatori e ha messo in allerta tutti. L’aggiornamento di Google Chrome ha corretto gli errori e considerando che viene utilizzato da milioni di persone nel mondo, sono stati anche pubblicati dei consigli a riguardo. La cybersecurity & Infrastructure Agency ha rivelato l’enorme rischio e avvisando che gli aggressori possono sfruttare questa vulnerabilità. Ecco perché è meglio aggiornare e fare molta attenzione. La sicurezza informatica sotto attacco è prevista anche per chi utilizza Google Chrome su Windows, Mac e Linux. L’incoraggiamento è quello di aggiornare per evitare attacchi di malintenzionati.

Bug Google Chrome: cosa sapere sulla sicurezza informatica sotto attacco

Il bug di Google Chrome potrebbe dare accesso agli hacker tramite l’uso errato della memoria dinamica. Cosa potrebbe accadere? Gli aggressori potrebbero entrare in possesso di informazioni riservate e personali e molto altro. Questo aggiornamento risolve anche diverse vulnerabilità ma la concentrazione ora è su come gli hacker possono sfruttare questo bug per entrare dentro i nostri computer.

I dettagli sul Bug Google Chrome non sono stati ancora divulgati ma è risaputo che un hacker può violare in qualsiasi momento un pc, figuriamoci dopo un bug Google Chrome. Prima di rivelare di più, il motore di ricerca ha spiegato che vuole attendere e aspettare l’aggiornamento da parte di tutti gli utenti. Infatti, ecco cosa ha detto in proposito il blog di Google sulla faccenda: “L’accesso ai dettagli e ai collegamenti del bug potrebbe essere limitato fino a quando la maggior parte degli utenti non verrà aggiornata con una correzione. Manterremo anche le restrizioni se il bug esiste in una libreria di terze parti da cui dipendono in modo simile altri progetti, ma non sono ancora stati corretti”.google

