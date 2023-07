Bugatti catturata a 400 km/h da un autovelox ma non può essere multata/ “Ecco perchè”

La Bugatti Chiron è un’auto fantastica e nel contempo una delle più veloci in assoluto al mondo. Lo sa bene un fortunato ma indisciplinato proprietario della vettura francese, sorpreso a ben 400 km/h lungo una strada del Belgio. Al di là del fatto che il limite fosse 120 km/h sul tratto di strada dove è stato fotografato da un autovelox (rimasto appositamente anonimo per evitare emulazioni), fa specie il fatto che l’automobilista abbia guidato ad una folle velocità mettendo a serio repentaglio la vita degli altri nonché la propria.

Ma oltre al danno c’è la beffa, visto che colui che si è reso protagonista di questo folle show non potrà essere multato. La vicenda ripercorre un po’ quella riguardante Radim Passer, sorpreso a 417 km/h con una Bugatti Chiron in un’autostrada tedesca e che alla fine riuscì ad evitare il carcere. In questo caso il guidatore belga non subirà neanche una contravvenzione e il motivo è semplice: l’autovolex che lo ha catturato è tarato solo fino ai 300 km/h, di conseguenza sopra quella cifra potrebbe essere facile per il denunciato contestare la velocità registrata, fare ricorso e vincere la causa.

BUGATTI CHIRON SORPRESA DA AUTOVELOX A 400 KM/H: MA IL DISPOSITIVO NON E’ TARATO PER QUELLE CIFRE

Viene infatti considerata poco precisa la velocità dai 301 km/h in su, e tenendo conto che la Bugatti Chiron è stata fotografata a 388 chilometri all’ora (che tenendo conto del margine di errore potrebbero quindi diventare 400), le autorità hanno dovuto lasciare perdere, avendo le mani legate.

La cosa certa è che la vicenda ha fatto il giro del mondo, sorprendendo per l’impunità e la scelleratezza. Purtroppo non è la prima volta, comunque, che qualcosa di simile accade, e solamente pochi mesi fa un fatto quasi identico era avvenuto anche in Italia, un uomo a bordo di una Mercedes AMG E63S a 301 km/h lungo le autostrade della Liguria: un fatto increscioso che aveva indignato il web, ma non sappiamo se l’automobilista sia stato o meno punito dopo essersi filmato a folle velocità.

