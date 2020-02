Bugo a Una storia da cantare/ Invito di Ruggeri dopo lite con Morgan a Sanremo 2020

Bugo continua ad essere il protagonista indiscusso nel post Sanremo 2020 che ha visto l’attenzione mediatica concentrata proprio su di lui. L’artista 47enne sarà ospite nella prima serata di oggi della trasmissione Una storia da cantare, condotta sull’ammiraglia Rai da Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero. Un ritorno in Tv che avviene poco più di una settimana dopo la sua squalifica dal settantesimo Festival di Sanremo, dove era in gara in coppia con Morgan con la canzone “Sincero”. Nella penultima serata della kermesse, a causa di una lite tra i due artisti precedente all’esibizione, Morgan aveva portato sul palco dell’Ariston un testo del brano del tutto distorto provocando l’uscita di scena dell’amico Bugo, stizzito per l’affronto subito. I due cantanti erano così stati squalificati per defezione ma da quel momento i riflettori sono rimasti accesi sulla vicenda portando un’enorme popolarità proprio all’artista che, rispetto a Morgan, era il meno conosciuto almeno fino alla clamorosa uscita di scena dal Festival di Amadeus. Proprio dall’Ariston il collega Enrico Ruggeri, ospite della kermesse, aveva invitato formalmente Bugo a partecipare in qualità di ospite alla sua trasmissione: “Vorrei Bugo tra i miei ospiti”, aveva detto. E la replica del cantautore di Rho non si era fatta attendere.

BUGO OSPITE DEL PROGRAMMA UNA STORIA DA CANTARE

Non accenna a spegnersi il clamore attorno alla vicenda che ha visto protagonisti Bugo e Morgan, con una canzone – quella distorta dall’artista di Monza – ormai divenuta virale sui social mentre quella originale portata all’Ariston continua a scalare spedita le classifiche musicali, complice probabilmente proprio lo scandalo consumatosi sul palco dell’Ariston. Dopo l’invito di Ruggeri, Bugo ha ringraziato ed accettato volentieri: “Grazie Enrico, accetto l’invito e ci sarò”, ha fatto sapere tramite i suoi social. Per Bugo, al secolo Cristian Bugatti, sarà la sua seconda partecipazione televisiva dopo l’esperienza sanremese. La scorsa domenica, infatti, era già stato ospite di Mara Venier, durante la tradizionale puntata in diretta dal teatro Ariston (mentre Morgan nella serata del medesimo giorno aveva scelto Live Non è la d’Urso). Qui aveva risposto alle domande dei giornalisti fornendo la sua versione dei fatti ed eseguendo a cappella la canzone “Sincero” nel suo adattamento originale, prima di essere manomessa dall’ormai ex amico Marco Castoldi. La sua ospitata nel programma Una storia da cantare contribuirà ulteriormente ad aumentare la popolarità di Bugo che, come commentato in modo critico da Morgan, è stato proprio lui a “farlo esistere” con la polemica che ha infiammato il finale di Sanremo 2020.





