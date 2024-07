Bugo sbeffeggia Morgan dopo la decisione della Warner di scaricarlo/ Il commento ironico alla notizia

Morgan nella bufera, Warner Music e la Rai prendono le distanze dall’artista

Interruzione di numerosi rapporti lavorativi per Morgan, dopo quanto emerso nelle ultime ore e inerente alla relazione con l’ex fidanzata Angelica Schiatti, attuale compagna di Calcutta. Il cantante, all’anagrafe Marco Castoldi, avrebbe rivolto alla ragazza messaggi intimidatori e minacce di revenge porn alla fine della loro relazione ed è finito a processo per maltrattamenti e stalking nei suoi confronti: la notizia è stata resa nota e portata all’attenzione dell’opinione pubblica da Selvaggia Lucarelli, per Il Fatto Quotidiano.

Sulla vicenda è intervenuto anche Calcutta, che ha difeso la fidanzata attaccando la Warner Music Italia, accusandola di aver “coperto” Morgan e prendendo da lei le distanze. Alla fine la stessa casa discografica ha deciso di intervenire, interrompendo il rapporto contrattuale con Castoldi, e anche la Rai ha preso le distanze dal cantante sottolineando che “al momento non ha in essere alcun contratto con l’artista. Era stato annunciato un progetto che non è stato perfezionato. Anche in considerazione di questo, non era prevista la sua presenza alla presentazione dei Palinsesti il prossimo 19 luglio a Napoli“.

Bugo deride Morgan, la reazione social al licenziamento da parte della Warner

Sono tantissime le reazioni del mondo della musica su questa vicenda che ha visto coinvolto Morgan, dal quale molti colleghi hanno prontamente preso le distanze. Tra le tante reazioni alla notizia è arrivata anche quella di Bugo, che proprio con Marco Castoldi ha avuto un lungo botta e risposta in seguito ai fatti di Sanremo 2020, quando Morgan cambiò volutamente alcune strofe del loro brano in gara scatenando l’ira del collega e portandolo ad abbandonare il palco, con conseguente squalifica del duo: alla fine Bugo querelò Morgan per diffamazione, tuttavia il giudice ha deciso di assolverlo poiché “il fatto non sussiste“.

Questa volta, però, è Bugo a prendersi la sua “rivincita”: il cantante ha infatti sbeffeggiato il collega su X commentando il tweet della Warner Music, in cui viene annunciata l’interruzione del rapporto professionale con l’artista, con una lunga e sonora risata. La sua reazione è presto diventata virale.

Ahahahahahahahahahahahahahahwhahwhahahahahaahahahahhahahahahahaahahahahahahahahahhaahhahahahaahhahaha — Bugo (@bugomusic) July 10, 2024













