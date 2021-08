Bugo getta a terra il microfono e interrompe il concerto a Ascoli/ “Non ce la faccio”

Questa volta la domanda non è ‘Dov’è?’ ma ‘Dove va Bugo?’ Se lo saranno sicuramente chiesti coloro che era presenti alla Notte Bianca di Ascoli Piceno, dove il cantante si è esibito il 10 agosto e dove, ad un certo punto, ha gettato il microfono a terra, lasciando il palco. Il motivo? A quanto pare l’insofferenza verso le misure contro il contagio, che impongono a coloro che assistono ad un concerto di rimanere seduti durante e ben distanziati.

Così, quando in piazza ad Ascoli, durante la canzone portata a Sanremo insieme a Morgan, Bugo si è ritrovato un pubblico immobile, perfettamente in regola con le norme anti-Covid, ha perso la pazienza, gettando il microfono a terra e lasciando il palco di fronte ad un pubblico incredulo. Va sottolineato che se parte del pubblico era seduto (entrato regolarmente con il Green pass), un’altra parte era assiepato in piedi fuori dall’area transennata.

Bugo, web diviso per il gesto fatto al concerto

Nelle clip postate online si vede infatti Bugo, palesemente seccato, lasciare il microfono per poi scendere dal palco e andare verso le persone in piedi ad abbracciare i presenti, incurante delle precauzioni anti-Covid. Gesto, questo, che è servito ad alimentare ulteriormente le polemiche. Più volte poi, durante la serata, ha ribadito il suo malessere nel vedere tutti fermi e seduti: “Non ce la faccio proprio a vedervi seduti”, avrebbe anche detto Bugo. Il comportamento del cantautore da una parte ha attirato una serie di critiche e polemiche, dall’altra però c’è chi si è detto d’accordo con lui, ringraziandolo per aver protestato contro “la gente divisa in due categorie”.

