Bugo / “Io e Morgan amici di cuore. Torneremo insieme? Troppo presto per dirlo”

Bugo è ospite al programma di Chiambretti su Rete 4, La Repubblica delle Donne. Il cantante è al centro del dibattito da quando è successo il colpo di scena a Sanremo 2020: Morgan ha cambiato il testo della loro canzone senza avvisarlo, lo ha pesantemente insultato in diretta davanti a mezza Italia e Bugo ha lasciato il palco. Dopo la squalifica, la storia si è ancora più contorta, c’è chi accusa Morgan di aver programmato la scenata, Bugo dall’altro lato lo accusa di essere stato scorretto. In tutto ciò, il caso Bugo e Morgan è diventato un meme, tanto che la gente continua tutt’oggi a scherzare e a ridere usando frame di quella scena che rimarrà per sempre nella storia della televisione italiana. Anche le piccole ospiti di Chiambretti hanno chiesto a Bugo la sua versione dei fatti. Si nota ancora un po’ di amarezza nella sua voce ma a quanto pare la rabbia sembra essere svanita. I due ritorneranno insieme? Secondo Bugo è ancora presto per dirlo.

Bugo ospite da Chiambretti: “Io non ho litigato. Ha fatto tutto lui”

Crisian Bugatti, in arte Bugo, parla della sua carriera: “Che cos’è l’indie?” Le bambine rispondono: “Una squadra di calcio?” Poi Bugo spiega: “È un genere musicale nato in Inghilterra. Lui non è proprio il padre dell’indie ma è un rappresentante molto valido”. Poi Chiambretti butta l’amo: “Qual è il tuo ricordo del tuo viaggio in Liguria?” E Bugo risponde senza problemi: “C’èra un festival -Sanremo-, sono andato là con la voglia di fare tutto bene ed è finito in modo rocambolesco”. “La tua canzone si chiama Sincero ma dici sempre la verità?”. Ecco la risposta del cantante: “Secondo me un po’ di finzione nella vita aiuta”. Poi arriva la grande domanda attesa da tutti: “Ma un giorno tu e Morgan farete pace? Vi riunite?”. Bugo dice come stanno le cose: “Adesso è un po’ presto, sono passate solo due settimane.” Ma il rapporto tra lui e Morgan di che tipo era? “Prima di aver cantato il testo falso, eravate amici tu e Morgan?”, chiede una bambina. “Io e Marco, lo conosco dal 2003, eravamo amici (per quanto riguarda me) di cuore. Non abbiamo mai fatto vacanze insieme e siamo andati a mangiare insieme solo due volte”. Allora una piccola ospite insiste curiosa: “Perché avete litigato?” E lui risponde: “Io non ho litigato. Quando lui ha fatto quello che ha fatto, io sono andato via. Non volevo mettermi allo stesso piano”.

