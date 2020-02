Morgan e la macchina della verità/ Lite con Bugo vera o fasulla? (Non è la d’Urso)

Morgan torna ospite a Live – Non è la D’Urso nella puntata di domenica 23 febbraio 2020 per parlare nuovamente della lite con Bugo a Sanremo 2020. Il cantautore questa volta si sottoporrà alla macchina della verità dove che, nel corso delle ultime settimana, in tanti hanno ipotizzato che la lite avvenuta sul palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo 2020 fosse stata organizzata ad hoc. In realtà lo stesso Morgan aveva precisato che non era assolutamente una cosa organizzata visto che pochi giorni fa si era presentato negli studi di “Domenica Live” per raccontare la sua versione dei fatti. “Ti volevo raccontare la verità di quello che è successo, non si sono capite le dinamiche di quella sera, esistono due verità: una della vita e una dello spettacolo” ha precisato il cantante che è entrato nei dettagli rivelando cosa l’ha spinto a quel teatrino di dubbio gusto. “Dopo estenuanti difficoltà, siamo riusciti a mettere in piedi l’arrangiamento della canzone di Sergio Endrigo, ma la sera Bugo non ha rispettato niente, si è portato avanti sul palco e ha cantato tutto lui” ha detto Morgan.

Morgan e Bugo: “ci hanno fatto litigare”

Non solo, Morgan da Barbara d’Urso ha proseguito raccontando perchè, dopo la disastrosa serata dei duetti, ha deciso di cambiare il testo del brano “Sincero” portato in gara a Sanremo 2020: “il giorno dopo ho cambiato il testo della canzone in gara perché ‘chi la fa l’aspetti’. Non abbiamo litigato, ci hanno fatto litigare”. Bugo, invece, dal salotto de L’Assedio, il nuovo programma di Daria Bignardi ha dichiarato: “io credo che Morgan debba fare pace con se stesso prima ancora che con me”. Dove sta la verità? Non è davvero facile capire cosa sia successo davvero, visto che Marco Castoldi sempre dalla D’Urso ha puntato il dito contro il manager e l’entourage di Bugo: “me ne hanno fatte di tutti i colori. Loro erano in 17, i miei erano 3 e gli ultimi giorni mi hanno lasciato da solo. Mi hanno levato anche la stanza d’albergo. Loro si sono posti in maniera molto prepotente e da quando hanno messo piede a Sanremo, grazie a me, hanno cominciato a farmi di tutto”.

Morgan: “A Sanremo Bugo ha fatto il terrorista”

Ma non finisce qui, visto che Morgan ha raccontato di essere andato a Sanremo 2020 proprio per fare un piacere all’ex amico Bugo. “Sono andato a Sanremo senza contratto, gratis, per fargli un piacere” – ha dichiarato il cantautore nel salotto della D’Urso che ha raccontato come Bugo gli abbia espressamente chiesto di partecipare al Festival. “Ti prego fammi fare Sanremo è la mia ultima chance” rivela Morgan, che ha proseguito raccontando quanto successo durante la serata dei duetti: “sono arrivati a cose squallide, mi hanno levato la stanza d’albergo e hanno levato i pass ai miei collaboratori. Quella sera Bugo ha fatto il terrorista e ha cantato tutto il tempo, lui ha voluto la guerra, io sul suo pezzo ero stato diligente anche se mi aveva cancellato la partitura. Io ero il musicista, io ero l’artista!”. Dopo la deludente esibizione sulle note di un classico di Sergio Endrigo, il cantautore ha voluto prendersi una piccola rivincita come ha raccontato alla D’Urso: “per vendicarmi sono andato sul suo pezzo e ho scritto quelle parole”. Non solo, il cantante ha anche parlato dell’ipotetico scontro fisico tra i due: “se l’ho picchiato? Mi ha dato uno schiaffo pazzesco la sera prima”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA