Calcutta chiude i rapporti con la Warner dopo il caso Morgan/ “Hanno offerto un contratto al persecutore”

La pubblicazione dell’articolo di Selvaggia Lucarelli per il Fatto Quotidiano su caso Morgan e Angelica Schiatti ha sollevato un vero e proprio polverone. Una vicenda che dura da 4 anni e che ha coinvolto anche l’attuale fidanzato di Angelica, il cantante Calcutta, che dopo l’uscita degli articoli che parlano della delicata vicenda, ha deciso di rompere a sua volta il silenzio, annunciando addirittura la fine del suo rapporto lavorativo con la Warner, che si sarebbe resa ‘complice’ di Morgan, offrendogli un contratto.

Da qui il duro sfogo di Calcutta arrivato sui social proprio nelle ultime ore, in cui si denuncia la fine del suo rapporto con la celebre casa discografica: “Warner Music Italia (che non posso taggare perché è già nella lista account bloccati) ha deciso di offrire un contratto a questo persecutore nonostante fosse a conoscenza dei fatti.” scrive il cantante, facendo riferimento a Morgan. Da qui la drastica decisione: “Per questo mi sembra giusto interrompere ogni mio possibile rapporto lavorativo con questa etichetta.”

Calcutta non solo interrompe il rapporto lavorativo con la Warner Music per il caso Morgan, ma invita tutti coloro che ci lavorano a non incrociare più la sua strada: “Le canzoni che scrivo non saranno più disponibili per gli/le interpreti del loro roster, e tutti i suoi dipendenti non sono più i benvenuti ai miei concerti. Non sarà un piacere neanche incontrarli per strada sinceramente perché chi si comporta così restando in silenzio ai miei occhi è complice. Guardatevi dentro ogni tanto”. Una posizione forte e netta quella del fidanzato di Angelica Schiatti, che mostra dunque anche in modo plateale il suo totale appoggio e supporto alla compagna.

