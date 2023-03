Bulgari, NYP “guerra tra sorelle Veronica e Ilaria per eredità”/ In ballo 129 milioni

È guerra sull’eredità di Bulgari. Anche se non è sfavillante, considerando che si tratta di uno dei marchi di gioielli più longevi al mondo, parliamo comunque di un enorme trust di famiglia da 129 milioni di dollari conteso dalle due sorelle, Ilaria e Veronica. Ne parla il New York Post, spiegando che la prima ha accusato la sorella maggiore di averle nascosto informazioni sull’enorme fondo di famiglia creato per la madre Anna e lasciato loro alla sua morte nel 2019. Un fondo che, come dimostrano documenti legali, alla fine è cresciuto raggiungendo il valore sopracitato. Le due, insieme alla terza sorella Natalia, finora hanno ottenuto 40 milioni di dollari ciascuna, ma la battaglia legale si è trascinata in tre diversi tribunali, con decine di avvocati e contabili che hanno esaminato ben 15 anni di transazioni finanziarie, mentre Ilaria Bulgari, che vive in Svizzera, vuole dimostrare che la sorella Veronica, che invece risiede a Manhattan, non è riuscita a distribuire completamente le ricchezze della famiglia.

«Questo è uno degli aspetti che stiamo cercando di stabilire», ha dichiarato l’avvocato David Boies, legale di Ilaria Bulgari, precisando che l’importo che potrebbe essere dovuto alla sorella minore sarebbe «sostanziale». La difesa di Veronica Bulgari respinge, invece, le accuse della sorella Ilaria, definendole al NYP «prive di fondamento» e sostenendo che la sua infinita guerra giudiziaria sta semplicemente prosciugando i fondi dell’eredità. L’unico contante trattenuto sarebbe servito a coprire le tasse e altri costi.

BULGARI, GUERRA PER EREDITÀ “SPACCA” LA FAMIGLIA

Una fonte, citata dal New York Post, ha spiegato che nessuno dei numerosi avvocati di Ilaria Bulgari si è opposto alla revisione delle finanze del trust, lunga 3.500 pagine. «Perché non hanno presentato alcuna obiezione? La risposta è che non c’è nulla di sbagliato nella contabilità», ha dichiarato tale fonte, aggiungendo che il rifiuto di Ilaria di abbandonare la disputa legale ha peraltro irritato il padre delle sorelle, che l’ha tagliata fuori finanziariamente. «Si è alienata tutta la famiglia», ha rivelato la fonte. La battaglia legale è così aspra, spiega il NYP, che Veronica Bulgari ha accusato il fidanzato della sorella Ilaria, l’investitore di Jan Boyer, di essere coinvolto, spiegando che si sono dichiarati sposati secondo la legge svizzera e rivendicando il privilegio coniugale, anche se in realtà non si sarebbero mai scambiati i voti. «Ci consideriamo una coppia sposata», ha dichiarato Boyer in un documento finito alla Corte federale di Manhattan prima di deporre in aula. In una nuova causa aperta questa settimana, invece, Veronica Bulgari sostiene che uno dei numerosi avvocati della sorella Ilaria avrebbe ingannato un altro gruppo di legali pur di farsi consegnare i documenti del patrimonio, rifiutandosi di restituirli. Veronica Bulgari, che è l’esecutrice testamentaria di sua madre, sostiene che l’avvocato David Bamdad avrebbe telefonato agli avvocati che rappresentano l’eredità, dicendo loro che rappresentava «la figlia», senza chiarire che era stato assunto da Ilaria, secondo l’ultima causa.

