Parigi, rapina Bulgari: colpo da 10 milioni €/ In fuga tre banditi, due arrestati

Una maxi rapina, ieri intorno a mezzogiorno, è stata messa a segno nella sede di Bulgari del Place Vendome di Parigi: un colpo da circa 10 milioni di euro. I cinque banditi – due arrestati e tre ancora in fuga – sono riusciti a portare via una quantità rilevante di gioielli dal valore incommensurabile. La Polizia francese sta conducendo le indagini necessarie a ricostruire la dinamica del furto.

L’inchiesta sul colpo nella nota gioielleria Bulgari è stata affidata alla Brigata di repressione del banditismo (Brb) della polizia giudiziaria di Parigi. L’obiettivo è, da un lato, ritrovare il bottino, dall’altro lato, individuare i tre colpevoli che sono ancora ricercati. Una parte della merce rubata è stata ritrovata in una borsa poco lontano dall’auto abbandonata che era stata utilizzata per la rapina.

Parigi, rapina Bulgari: colpo da 10 milioni €. La dinamica dei fatti

La rapina nel negozio Bulgari a Parigi, attraverso cui i banditi hanno ottenuto un colpo da 10 milioni di euro, è avvenuta, in base a quanto ha riferito una fonte di polizia, intorno a mezzogiorno di ieri, martedì 7 settembre. La banda è arrivata nel famoso punto vendita con una BMW grigia e con due scooter. Nel tentativo di fuga, ricostruisce Le Parisien, il mezzo a quattro ruote ha invaso il marciapiede. Le forze dell’ordine hanno a quel punto aperto il fuoco ed uno dei rapinatori è rimasto ferito ad una gamba. Quest’ultimo ed un altro sono stati fermati, mentre gli altri tre sono riusciti a scappare.

Non si tratta, purtroppo, della prima volta che il salotto chic francese diviene scenario di violente rapine. A luglio scorso un bottino da 2 milioni di euro era stato rubato dalla gioielleria del marchio Chaumet, mentre qualche giorno dopo la vittima era stato un negozio Dinh Van. In questo caso i banditi avevano utilizzato gas lacrimogeni e pistole elettriche per accaparrarsi merci dal valore di 400 mila euro.



