Bull 7: si farà? Anticipazioni nuova stagione/ Cambia il cast? L’annuncio sui social

Bull 7 si farà? La risposta del protagonista

Grande attesa per la puntata conclusiva della sesta stagione di Bull, la nota ed apprezzata serie tv legal drama che va in onda su Rai 2. La puntata conclusiva della stagione andrà in onda dopo il doppio episodio della serie NCIS Los Angeles 13, in seconda serata, alle ore 22:35 e chiuderà il ciclo di episodi della sesta stagione. Rimane, però, una domanda importante da porsi, andrà in onda una settima stagione dell’acclamata serie?

La risposta è piuttosto semplice, e ci arriva direttamente dal protagonista della serie, Michael Weatherly, che interpreta il dottor Jason Bull. Ad inizio anno l’attore aveva già comunicato pubblicamente di essere intenzionato a lasciare la serie e, come si potrà ben immaginare, Bull 7 non potrà andare in onda senza la sua colonna portante, di cui la serie porta anche il nome. “È stato un privilegio interpretare il dottor Jason per sei lunghe stagioni. Ho deciso che è tempo di perseguire nuove sfide creative e portare a termine la storia”, aveva scritto l’attore in un lungo post. “È stato un onore lavorare con questo talentuoso cast, troupe e team di sceneggiatori/produttori che ha contribuito a reinventare il legal drama. Restate sintonizzato per un grande finale di serie. Grazie a tutti i fan dal profondo del mio cuore. Farete sempre parte della famiglia di Bull!”.

Bull 6: anticipazioni dell’ultimo episodio

Insomma, sembra che si possa escludere, per ora, una settima stagione della serie legal drama Bull, che avendo perso il suo protagonista non potrà più raccontare le storie del dottor Jason e della sua squadra. Cresce, allora, ancora di più l’attesa per quella che probabilmente sarà la puntata conclusiva della serie, in onda oggi in seconda serata su Rai 2.

La sinossi dell’ultimo episodio di Bull è piuttosto concisa, probabilmente per non rovinare la sorpresa a tutti i fan in attesa. “La squadra si reca in tribunale un’ultima volta per finalizzare una difesa per omicidio negligente”, difesa che, però, sempre stando alla sinossi, “cambierà per sempre la natura della loro azienda e le loro vite“. Un enorme stravolgimento attende il dottor Bull (Michael Weatherly), Marissa Morgan (Geneva Carr), Chester Palmer (Christopher Jackson), Danielle James (Jaime Lee Kirchner), Taylor Rentzel (macKenzie Meehan) e Isabella Colòn (Yara Martinez).

