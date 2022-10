Bullismo: Ginevra Lamborghini squalificata dal Grande Fratello Vip/ “Mi vergogno, frase orrenda a Marco”

Ginevra Lamborghini squalificata dal Grande Fratello Vip 2022

Ginevra Lamborghini è stata squalificata dal Grande Fratello Vip 2022. Colpa di una frase ritenuta orrenda e inaccettabile detta nei confronti di Marco Bellavia che ha fatto indignare il pubblico. “Tu sei stata una di quelle persone che subito dopo si è accorta del suo errore e si è scusato. Però fammi dire una cosa: chiedere scusa non basta!” ha esordito Signorini, continuando “Tu hai detto una cosa che è di una di una gravità assurda: ‘Uno così merita di essere bullizzato’“. È per questa frase che oggi Ginevra lascia definitivamente la Casa.

“È stata una frase orrenda, che mi vergogno di aver usato e mi rimangio.” ha replicato Ginevra ad Alfonso, spiegando che la sua frase è seguita ad un atteggiamento di Marco Bellavia che l’ha turbata: “Lui ha avuto un atteggiamento nei miei confronti offensivo, oppressivo.”

Ginevra Lamborghini spiega che alcuni atteggiamenti di Marco Bellavia l’hanno portata a questa brutta reazione: “Lui ha invaso il mio spazio fisico senza il mio consenso. Non gliel’ho detto perché ho capito che lui stava provando a scusarsi. Lui mi ha offesa, toccando l’argomento più delicato per me, Charlie stava cercando di rattoppare quella brutta sbavatura, io cercavo le sue scuse che non sono arrivate, ma il modo in cui mi ha toccato mi ha turbata”. Signorini, pur comprendendo le sue motivazioni, ammette di non poter chiudere un occhio sull’accaduto e proclama ufficialmente la squalifica. “Io posso soltanto farmi un bagno di vergogna, anche io li ho subiti.”, ha concluso Ginevra, scoppiando in lacrime.

