Buona Domenica delle Palme e frasi auguri Pasqua 2023/ “Dipingiamo la tela bianca e…”

Mentre questa Domenica delle Palme 2023 procede spedita verso la fine della giornata, continuiamo la nostra caccia alle migliori frasi di auguri, tenendo anche sempre d’occhio la Pasqua, ormai vicinissima. E, partendo dagli auguri per la giornata di oggi, partiamo con una frase classica, ovvero: “Che la colomba della pace porti tanta serenità nei nostri cuori. Buona Domenica delle Palme!“. Oppure anche questa frase, che nasconde una profonda riflessione religiosa: “Impariamo ad accogliere anche noi Gesù, che seduto su un asino ci ha insegnato che non serve molto per dimostrare il proprio valore: l’amore verso il prossimo è il dono più grande che possiamo fare agli altri! Buona Domenica delle Palme”.

Se, invece, fossimo alla ricerca di qualche frase per prepararci ai sempre più vicini auguri di buona Pasqua 2023, ecco alcuni suggerimenti da inviare facilmente su WhatsApp. Evan Esar diceva, per esempio, che: “La Pasqua è l’unico momento in cui è assolutamente sicuro mettere tutte le uova nello stesso paniere“. Invece, Kate McGahan scrisse che “La primissima Pasqua ci ha insegnato questo: che la vita non finisce mai e l’amore non muore mai“. Chiudiamo, invece, questa carrellata di frasi per gli auguri di buona Pasqua e buona Domenica delle Palme con questa frase dal web: “Buona Pasqua, questo è il giorno in cui possiamo tutti ricominciare: dipingiamo la nostra tela bianca con i colori della gioia, della pace e dell’amore“. (Agg. di Lorenzo Drigo)

FRASI AUGURI DI BUONA DOMENICA DELLE PALME E BUONA PASQUA

Continua la nostra carrellata di frasi per gli auguri di buona Pasqua e buona Domenica delle Palme 2023! Siamo ancora in tempo per fare i nostri migliori auguri a tutti gli amici e parenti a cui vogliamo dedicare un pensiero anche in questa giornata speciale, che commemora l’ingresso di Gesù a Gerusalemme. Basterà sceglierne alcune dall’elenco de noi de ilSussidiario.net vi proponiamo, per poi inviarle su WhatsApp, oppure per messaggio, o ancora condividendole sui nostri social! Partiamo subito con questa attuale frase di Alessia Lorenzi: “Ricordiamo sempre che l’odio non paga mai. Solo un forte desiderio di amore e di pace potrà salvarci. Felice Domenica delle Palme“.

Tra le frasi di auguri per gli auguri di buona Domenica delle Palme vale anche la pena citare questa, di Susanna Tamaro: “Il periodo che precede la Pasqua è il periodo in cui la vita si muove lentamente verso la sua pienezza e, con questa sua forza oggi così poco compresa, spinge anche noi a rinnovarci, ad abbracciare con una nuova visione lo scorrere incerto della vita”. Invece, se fossimo alla ricerca di qualche ottima frase per gli auguri di buona Pasqua 2023, partendo da una di Madre Teresa di Calcutta: “La gente è affamata d’amore perché siamo troppo indaffarati. Aprite i vostri cuori oggi, nel giorno del Signore risorto, e amate come non avete mai fatto”. Chiudiamo, invece, con questo pensiero simpatico: “Pasqua non ha tanti giorni di vacanze come Natale, ma meglio sapersi accontentare! Tanti auguri“. (Agg. di Lorenzo Drigo)

FRASI AUGURI DI BUONA DOMENICA DELLE PALME: COLOMBE E RAMOSCELLI D’ULIVO…

Buona Domenica delle Palme 2023! Si apre così questa giornata che precede la Pasqua, una giornata nella quale si ricorda l’ingresso di Gesù a Gerusalemme. Ma non può cominciare senza gli auguri, motivo per il quale è importante trovare le frasi giuste da mandare ad amici e parenti, via social, da Facebook e Twitter a Instagram, o con un messaggio, dal semplice sms a WhatsApp. Il più classico degli auguri di Buona Domenica delle Palme contiene immagini di colombe e ramoscelli d’ulivo, importanti per augurare pace e serenità. L’ulivo viene generalmente offerto in chiesa, ma potete inviarlo su WhatsApp alle persone con cui non potete scambiarvi di persona gli auguri.

A tal proposito, potete usare questa tra le frasi di auguri che vi proponiamo: «Il ramoscello di ulivo è il simbolo della pace: ecco un ramoscello virtuale anche per te, perché ci sia sempre pace e gioia nel tuo cuore! Buona Domenica delle Palme!». Scopriamo allora le altre: «Pace, serenità e armonia possano regnare nella tua casa. Buone Palme!» e «Suonano le campane e le colombe bianche volano in cielo: Buone Palme a te e alla tua famiglia!». Ma la giornata di oggi, la Domenica delle Palme 2023, può essere anche l’occasione per volgere lo sguardo verso Pasqua, quindi vi proponiamo anche delle frasi per fare domenica prossima gli auguri di Buona Pasqua 2023.

FRASI AUGURI DI BUONA PASQUA 2023: “PACE E AMORE…”

Pace e serenità si augurano anche per Pasqua, che è anche un momento di rinascita. Per questo tra le frasi di auguri di Buona Pasqua 2023 vi proponiamo: «Ti auguro una benedetta Pasqua: che questa sia l’opportunità per purificarsi ed essere grati del dono della vita». In alternativa, potete optare per la seguente: «Spero che tu possa passare questa giornata di pace circondato dalle persone che contano di più per te. Buona Pasqua a te e ai tuoi cari». Se poi il tempo è clemente e quindi ci sarà il sole, potete unire ciò ai vostri auguri: «Possa il sole splendere su di te in questa bellissima giornata di Pasqua». Non possiamo farci mancare un tocco di dolcezza, anche culinaria: «Buona Pasqua, spero che questa giornata ti porti abbondanza: di serenità, gioia e uova di cioccolata». Infine, ci sono auguri di Buona Pasqua 2023 che possono essere spunto di riflessione e un invito collettivo al cambiamento: «Buona Pasqua, questo è il giorno in cui possiamo tutti ricominciare: dipingiamo la nostra teLa bianca con i colori della gioia, della pace e dell’amore».











