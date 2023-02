Buongiorno mamma 2/ Anticipazioni 17 febbraio: Anna, chi tentò di ucciderla?

Buongiorno mamma 2, anticipazioni seconda puntata 17 febbraio: Anna inizia a ricordare…

Buongiorno mamma 2 torna in onda su Canale 5 con la seconda puntata il 17 febbraio. L’avvincente family drama arriva a un punto di svolta con questa nuova stagione: Anna (Maria Chiara Giannetta) si è svegliata dal coma e comincia a ricordare gli ultimi attimi prima che il suo mondo si spense, e lei cadde in quel sonno profondo per otto lunghi anni. Spetterà quindi a lei, aiutata dal marito Guido (Raoul Bova), cercare di ricostruire quanto le è accaduto in passato, per capire chi voleva vederla morta. La nuova puntata di Buongiorno mamma 2 riparte quindi da qui, con i ricordi di Anna.

Stasera in tv 15 febbraio 2023/ Programmi Mediaset: "Buongiorno, mamma!" su Canale 5

C’è un carillon che ha risvegliato nella donna alcune memorie. Ora lei è confusa e con la mente tenta di ritornare al giorno in cui otto anni prima è entrata in coma. Le appaiono immagini distorte, e ora ha la convinzione di essere stata aggredita da qualcuno che voleva fare del male a lei e a Michelino. Qualcuno voleva ucciderla. In particolare, c’è un’immagine che la colpisce e continua a tornarle in mente: un braccialetto di cuoio. Forse era di Maurizia? I pensieri di Anna coinvolgono anche i figli, che si accorgono che la madre ha la testa altrove. Non c’è comunque tempo per ragionare perché arriva il giorno del battesimo di Nina, la bambina di Sole.

Buongiorno mamma 2/ Anticipazioni 15 febbraio: Anna, le condizioni peggiorano

Buongiorno mamma 2, anticipazioni 17 febbraio: nel passato, tensioni tra Anna e Guido

Buongiorno mamma 2 prosegue raccontando il passato della famiglia Borghi. Nella stessa puntata torniamo ad un evento molto importante: è il battesimo di Jacopo. Il lieto evento, però, era stato oscurato dall’arrivo di persone indesiderate aveva creato dei momenti di una grande tensione tra Anna e Guido. La donna, però, preferisce concentrarsi sulla sua famiglia: così vediamo Guido e i figli stringersi attorno a lei. Questa situazione mette Agata a disagio, la quale si sente esclusa dal nuovo e delicato equilibrio familiare. Il risveglio di Anna dal coma ha quindi sconvolto un po’ le cose.

Buongiorno mamma! Storia vera fiction Raoul Bova/ Angela Moroni in coma per 29 anni

E intanto proprio Agata viene contattata da Colaprico, il quale vuole sapere se lei vuole conservare qualcuno degli oggetti appartenuti alla madre. La giovane non vuole sapere nulla, quindi lo prega di buttare tutto. Eppure qualcosa potrebbe essere risparmiato: di cosa si tratterà?











© RIPRODUZIONE RISERVATA