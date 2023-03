Buongiorno mamma 3, ci sarà?/ “Il mistero si risolve, ma mai dire mai…”

Buongiorno mamma 3: ci sarà la terza stagione?

Questa sera, venerdì 17 marzo, su Canale 5 si conclude la seconda stagione di Buongiorno Mamma, la fortunata fiction con Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta. A poche ora dal finale di stagione, il pubblico vuole sapere se la serie dedicata alla famiglia Borghi otterrà un terzo capitolo. Lo scorso febbraio, durate la conferenza stampa, i due attori protagonisti si erano trincerati dietro un “non possiamo dire niente”.

Nell’arco delle prime puntate della seconda stagione, lo share è passato dal 21% del debutto ad oscillare tra il 17% e il 18%: ottimi risultati per la fiction, che ha subito anche dei cambi di programmazione a seguito della scomparsa di Maurizio Costanzo. La fiction ha esordito di mercoledì 15 febbraio, per poi spostarsi al venerdì. La terza puntata è stata poi recuperata di martedì e gli ultimi appuntamento sono tornati alla collocazione del venerdì.

Buongiorno mamma 3: le parole di Luca Bernabei

Luca Bernabei, produttore della fiction Buongiorno Mamma 2 e amministratore delegato di Lux Vide, ha svelato che la seconda stagione avrà un finale importante, che potrebbe mettere a rischio il futuro della fiction e una ipotetica terza stagione: “Nella seconda il mistero si risolve, ma mai dire mai…”, ha dichiarato a Tv Sorrisi e Canzoni. Bernabei, quindi, non ha confermato le nuove puntate della fiction, come fatto per altri titoli della Lux Vide come Che Dio ci aiuti e Un passo dal cielo. Confermato, invece, che nel finale di Buongiorno Mamma 2 verranno svelati i segreti della famiglia Borghi. Sarà quindi un finale che non permetterà sbocchi per una terza stagione? Sui social, intanto, i fan sperano di poter continuare a vedere in onda le vicende di Anna, Guido e della loro famiglia.

