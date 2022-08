Buongiorno papà/ Su Canale 5 il film con Raoul Bova e Marco Giallini

Buongiorno papà, film di Canale 5 diretto da Edoardo Leo

Buongiorno papà va in onda oggi, martedì 23 agosto, a partire dalle ore 21.20 su Canale 5. Si tratta di una commedia prodotta in Italia nel 2013 da Federica e Fulvio Lucisano e diretta da Edoardo Leo.

Quest’ultimo recita in una parte importante anche se non del protagonista, quella è affidata a Raoul Bova. Completano il cast Marco Giallini, Nicole Grimaudo, Giorgio Colangeli, Rosabell Laurenti Sellers, Paola Tiziana Cruciani, Mattia Sbragia, Ninni Bruschetta, Pamela Saino e Francesco Alò. Sicuramente si tratta di un film interessante che lascia ampio spazio alla riflessione anche sulla situazione delle famiglie di oggi.

Buongiorno papà, la trama del film

Al centro delle vicende di Buongiorno papà c’è la storia di Andrea, un uomo ricco e dissoluto, amante delle donne e della ricchezza sproporzionata. Il suo passato da attore gli ha permesso di accumulare una ricchezza tale da potersi permettere auto di lusso e una villa mozzafiato che condivide con l’amico Paolo. Quest’ultimo per diversi aspetti si dimostra ben lontano dalle abitudini di Andrea, sia dal punto di vista professionale che sentimentale. Infatti, mentre l’amico si dimostra di gran successo in entrambi gli ambi ma non spicca per sensibilità, egli invece si presenta come l’opposto.

La vita di Andrea riceve però un brusco colpo di scena quando conosce una ragazzina di 17 anni di nome Layla. Si presenta al quarantenne come sua figlia mai riconosciuta, al punto da destare pieno stupore e incredulità nell’uomo. Per quanto avesse avuto numerose relazioni, l’ex attore ignorava la possibilità che ci fosse al mondo una figlia che lui non conoscesse. Per togliere definitivamente ogni dubbio sceglie quindi di optare per il test del DNA al fine di scongiurare ogni genere di imbroglio. Infatti, le sue perplessità nascevano dalla possibilità che potesse trattarsi semplicemente di un’approfittatrice interessata unicamente alle sue potenzialità economiche.

L’esito del test dà però ragione alla ragazza; tra di loro vi era per l’appunto un rapporto di padre e figlia inconfutabile. A quel punto, nonostante Andrea non avesse mai messo in conto la possibilità di affrontare la paternità, scegliere di provare a recuperare il tempo perduto e di conoscere meglio la ragazza. Per meglio riuscire nell’intento decide di vivere con lei insieme al nonno, anche egli mai conosciuto.

Ben presto però vengono fuori le lacune dal punto di vista genitoriale dell’uomo; non avendo alcuna esperienza pensa di poter conquistare la fiducia e l’affetto della ragazza attraverso regali materiali. Layla dal canto suo voleva semplicemente ritrovare l’affetto più puro ormai perduto, soprattutto dopo la morte della madre avvenuta solo qualche mese prima. Quando ormai la ragazza sembra decisa ad abbandonare il padre per viaggiare con il nonno, Andrea dimostra con tutto il suo cuore di tenere veramente a quella che ha riscoperto essere sua figlia convincendola a restare e a trovare insieme la felicità.

