Raoul Bova, l’attore racconta come ha unito le sue due famiglie

Tra gli ospiti di oggi domenica 27 ottobre 2024 vedremo Raoul Bova ospite nel programma di Francesca Fialdini Da noi a ruota libera, e l’occasione sarà sicuramente ghiotta per tornare a parlare non solo del suo ritorno in tv con Don Matteo, ma anche della sua famiglia con Rocio Munoz Morales, l’attrice conosciuta sul set del film Immaturi con la quale Bova ha intrapreso una relazione.

E in una intervista concessa a Verissimo qualche mese fa, l’attore ha raccontato l’emozione di aver unito le sue due famiglie, con i figli nati dal matrimonio finito con Chiara Giordano e quelli invece con Rocio: “Non ho mai imposto niente, gli ho detto: “quando vi sentirete pronti a stare insieme, io ci sarò”, ho avuto la soddisfazione di aspettare per 10 anni e una sera mi sono trattenuto con le lacrime” ha confessato l’attore romano su Canale Cinque.

Raoul Bova e il ritorno in tv con Don Matteo: “L’addio di Terence Hill un lutto”

Dieci giorni fa Raoul Bova ha fatto ritorno sul piccolo schermo con la seconda stagione di Don Matteo, la serie prodotta da Lux Vide che vede l’attore romano vestire la tonaca di Don Massimo su Rai1. Lo stesso attore romano si è lasciato andare ad alcune rivelazioni, rievocando anche l’addio di Terence Hill, che ha deciso di dire addio alla fiction dopo aver preso parte a tutte le stagioni fino a quella passata.

Un passaggio di consegne importante quello a Raoul Bova, che riguardo all’addio dell’amico e collega ha confessato: “Quando è andato via è stato quasi un lutto, Don Massimo lo guardavano con sospetto ora, invece, parto con grande affetto e sicurezza” ha spiegato l’attore che è riuscito a entrare nei cuori dei telespettatori con rispetto del ruolo e soprattutto di quanto fatto dal suo predecessore su Rai1.

