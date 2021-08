Burioni: “No Vax costano e occupano posti in ospedale”/ “Quante bugie sul vaccino”

Nuovo tweet del professor Roberto Burioni, uno dei massimi virologi non soltanto italiani, che è tornato sull’argomento vaccino, covid, infetti. Ancora una volta il professore dell’università San Raffaele di Milano punta il dito nei confronti dei No Vax che si infettano, accusandoli di essere anche un costo per le casse dello Stato: “Chi non si vaccina finendo in ospedale – cinguetta sulla sua pagina social – costa e toglie il posto a chi si è coscienziosamente vaccinato”.

Coppia di anziani scopre di avere il covid e fugge dall'ospedale/ “Ci curiamo a casa”

Allegato alle parole, un grafico che mostra i contagi, i ricoveri e i decessi avvenuti in Gran Bretagna, e in cui si nota che, nonostante i contagi si siano impennati negli ultimi mesi oltre Manica a causa della diffusione della variante delta e della “pazza gioia” dovuta ai campionati europei di calcio, il numero dei ricoverati nonché quello dei decessi, è rimasto sostanzialmente basso nell’ultimo periodo. “Questo è l’effetto – prosegue il virologo riferendosi al grafico- di una discreta (ma non sufficiente!) copertura vaccinale”. Al momento nel regno di Sua Maestà la Regina Elisabetta sono state somministrate 89.5 milioni di dosi (in Italia siamo a 76.5 ma la campagna è iniziata circa un mese dopo), mentre il 62.7% della popolazione britannica ha ottenuto una copertura vaccinale completa (in Italia stiamo andando meglio, 67.9%).

Guido Rasi: "Obbligo vaccinale per chi lavora col pubblico"/ "Terza dose inevitabile"

BURIONI: “SUL VACCINO SENTIRETE SPESSO QUESTA BUGIA…”

Burioni ha poi aggiunto: “’Il vaccino da solo non risolve il problema’. Quante volte sentite dire questa frase? È una bugia”, puntando quindi il dito nei confronti di coloro che sono comunque cauti nei confronti del siero anti covid. “A meno di sorprese – ha argomentato a riguardo il professore universitario – il vaccino contro Covid-19 potrebbe da solo risolvere il problema (o ridurlo a irrilevante) ma perché questo accada devono farlo tutti, non il 60% circa”.

Due giorni fa, sull’argomento, Burioni aveva specificato: “Un vaccinato può trasmettere l’infezione. Ma prima deve contagiarsi, e il vaccino lo protegge dal contagio. Quindi chi si vaccina ostacola il diffondersi del virus e rende più sicura la comunità. Chi dice il contrario o è ignorante o in malafede o entrambe le cose”.

"Ok a obbligo vaccino" Cedu vs vigili del fuoco francesi/ Respinto ricorso pompieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA