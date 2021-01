Bye bye Germany/ Video, su Rai 3 il film con Moritz Bleibtreu (oggi, 14 gennaio)

Moritz Bleibtreu, Antje Traue nel cast di Bye bye Germany

Bye bye Germany va in onda su Rai 3 per la prima serata di oggi, giovedì 14 gennaio, dalle ore 21:20. Si tratta di una pellicola che è stata prodotta in realizzata nel 2017 grazie ad una coproduzione che ha visto interessate Germania, Lussemburgo e Belgio. La regia della pellicola è stata affidata a Sam Garbarski il quale ha dato il proprio contributo anche per quanto concerne la stesura del soggetto e della sceneggiatura. Nel cast di questo film sono presenti diversi attori molto famosi in Germania e non solo tra cui Moritz Bleibtreu, Antje Traue, Anatole Taubman, Mark Ivanir, Jeanne Werner, Joel Basman e Tim Seyfi.

Bye bye Germany, la trama del film

In Bye bye Germany ci troviamo nella città di Francoforte nell’anno 1946, nei primi mesi dopo la fine della terribile seconda guerra mondiale. A Francoforte c’era ancora un campo di deportazione dove durante il periodo della guerra i nazisti portavano gli ebrei. In questo campo un uomo di nome David insieme ai suoi amici aveva conosciuto gli orrori della guerra ed era riuscito a sopravvivere, cosa che non era così semplice. In questo momento di grande sconforto e distruzione su tutto il territorio tedesco, ma anche in tutta Europa, l’unico obiettivo da parte di David e dei suoi amici è quello di riuscire a lasciare questo mondo e di andare in America il prima possibile per ricostruirsi un’esistenza. Tuttavia, all’epoca, raggiungere l’America non era cosa semplice anche perché i costi erano ancora molto alti e non c’erano tante compagnie aeree che coprivano questo genere di rotta. Insomma, l’uomo doveva trovare un bel po’ di denaro da utilizzare per partire e avere a disposizione un periodo per trovare un lavoro e gettare le basi per una vita futura serena. Tuttavia, il motivo principale per il quale quest’uomo vuole lasciare quanto prima la Germania, è relativo al suo passato fatto di momenti piuttosto bui che lui stesso vorrebbe lasciarsi alle spalle e cancellare per sempre.

Infatti, l’uomo dispone di un secondo passaporto ed inoltre ha trascorso momenti all’interno del famoso chalet di Hitler sulle Alpi svizzere. Insomma, ci sono tante situazioni che riguardano il suo passato e devono essere evidentemente approfondite nel dopoguerra per processare i colpevoli di tanti orrori. Inoltre lo stesso David potrebbe essere importante per valutare nel merito quanto fatto da Hitler e se effettivamente lui sia morto. Sulle tracce di David c’è una donna di nome Sara la quale è una bella ma spietata cacciatrice di nazisti pronta a tutto pur di far pagare a questi uomini quello che hanno fatto durante gli anni di guerra.

Video, il trailer del film Bye bye Germany





© RIPRODUZIONE RISERVATA