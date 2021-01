Cabina di regia Cts-Min. Salute/ Colori Regioni: Lombardia-Veneto rischio zona rossa

Nel pomeriggio è convocata la cabina di regia Cts-Ministero della Salute per valutare i dati Covid in arrivo dal monitoraggio Iss relativi alla settimana scorsa, un ritorno alle “origini” come avveniva nello schema di intervento prima del Decreto Natale: da lunedì 11 gennaio – come stabilito dall’ultimo Dl “ponte” anti-Covid – fino al 15 gennaio (data di scadenza del Dpcm attualmente in vigore) l’Italia torna divisa in colori, con novità relative sia alle norme collegate che sui criteri stessi di accesso alle “fasce” modificate dal Decreto in vigore dal 7 al 15 gennaio.

Il prossimo Dpcm in lavorazione del Governo Conte (dovrebbe avere valore dal 16 al 31 gennaio) manterrà la divisione in “colori” del Paese, con anche altri divieti inseriti nell’ultimo Dl Covid: no spostamenti tra Regioni, chiusi sempre cinema-teatri-palestre-piscine e forti limitazioni anche in caso di zona gialla (il Ministero della Salute valuta di chiudere nei weekend bar e ristoranti anche nelle zone gialle). La cabina di regia oggi però è chiamata a dare una prima “divisione” dell’Italia in base agli indici Rt delle singole Regioni: secondo l’ultimo giro di vite attuata dal Governo nel Decreto “ponte” in vigore dal 7 gennaio scorso, con Rt inferiore a 1 si resta in zona giallo “rafforzata” (divieto comunque di spostarsi tra Regioni); tra 1 e 1,25 la regione entra in zona arancione; superiore a 1,25 scatta il lockdown “rosso” con possibilità di uscire di casa solo con autocertificazione per “comprovata esigenze” (lavoro, salute, necessità).

CAMBIO COLORI REGIONI: COSA SUCCEDE DA LUNEDÌ

In merito alle possibili decisioni che prenderà la cabina di regia Cts-Ministero della Salute-Regioni di questo pomeriggio, alcune anticipazioni sono state già pubblicate dal Corriere della Sera in base ai report inviati nelle scorse ore dalle Ats regionali: al momento sono 12 le Regioni che rischiano il passaggio in una zona con maggiori restrizioni. Su tutte, Veneto, Lombardia e Calabria sono quelle che rischiano la zona rossa: dipenderà tutto dall’indice Rt assegnato dall’Istituto Superiore di Sanità, con la regione veneta che più di tutte potrebbe vedersi assegnato il lockdown per le prossime 2 settimane. In zona arancione invece sembrano quasi certe dell’ingresso Emilia Romagna, Liguria, Lazio, Puglia, Basilicata e forse anche Piemonte, mentre il contagio degli ultimi giorni vede livelli meno preoccupanti per Toscana, Friuli Venezia Giulia, Molise e Campania che dunque dovrebbero rimanere in zona gialla. Quando avrà visto il report, il ministro della Salute Roberto Speranza firmerà l’ordinanza sulla cui base entreranno in vigore le misure di contenimento.



