Cabina di regia Cts-Ministero Salute/ Oggi ordinanze colori Regioni: 2 in “bianco”?

Torna a riunirsi la Cabina di regia anti Covid. Lo farà oggi, venerdì 19 febbraio 2021, per un’analisi approfondita dei nuovi dati del monitoraggio dell’Istituto superiore di sanità (Iss). Sarà, quindi, l’occasione per valutare se ci sono le condizioni per procedere con cambi di “colore” per le Regioni, quindi per nuove ordinanze del ministro della Salute Roberto Speranza. Al suo tavolo ci saranno i rappresentanti delle Regioni e il Comitato tecnico scientifico (Cts). Le novità non mancheranno, anche perché la situazione è piuttosto diversificata a livello regionale. Ad esempio, la Valle d’Aosta pare avere i numeri per passare in zona bianca, quella a cui aspirano tutti gli italiani perché i bar e i ristoranti sarebbero aperti a tutte le ore, così come cinema e palestre. Sarebbe la prima regione a beneficiarne.

Per la terza settimana di fila la Valle d’Aosta è rimasta sotto i 50 casi ogni 100mila abitanti, quindi la diffusione del coronavirus è tracciabile e non c’è pressione sul sistema sanitario. Inoltre, la campagna vaccinale procede in maniera spedita. Poi l’indice Rt la settimana scorsa era a 0,77, uno dei più bassi d’Italia. Ci spera anche la Sardegna, dove si parla di indice di contagiosità sotto i 50 casi ogni 100mila abitanti e un indice Rt a 0,81, mentre la pressione ospedaliera è sotto la soglia critica. Servirà anche in questo caso una conferma di questo trend positivo.

CABINA DI REGIA: QUALI SONO LE REGIONI A “RISCHIO”

In altre Regioni la situazione è decisamente diversa. Lombardia, Lazio, Friuli Venezia Giulia e Piemonte, ad esempio, rischiano di passare in zona arancione. Ma continuano a sperare di restare in fascia gialla, perché hanno indice Rt leggermente sotto l’1. Nello specifico, la Lombardia è al limite. Il governatore Attilio Fontana a Bergamo Tv ha lanciato un appello: «Chiedo, se fosse possibile, di anticipare la decisione perché i dati li hanno martedì». C’è preoccupazione in Veneto per la presenza delle varianti Covid, ma il governatore Luca Zaia evidenzia che i parametri sono sotto la linea che potrebbe far scattare la zona arancione. Il Lazio ha comunicato un indice Rt pari a 0,95 ma è fiducioso riguardo la permanenza in zona gialla, quella che chiede il Piemonte, anche se ha indice Rt in lieve crescita, ma comunque sotto 1. C’è fiducia anche in Friuli Venezia Giulia, ma l’analisi spetta appunto alla Cabina di regia.

La situazione più delicata comunque resta quella dell’Abruzzo, che ha già due province in zona rossa, cioè quelle di Pescara e Chieti. Ebbene, oggi c’è il serio rischio che tutta la regione sfori l’indice Rt 1,25 che è il limite per passare in zona rossa. Del resto, anche il parametro relativo ai ricoveri preoccupa: è stato registrato ieri un record di ricoverati degli ultimi due mesi.



