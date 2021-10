Cabina di regia: Italia zona bianca/ Ordinanza Speranza: soglia area gialla lontana

Nuovo appuntamento con la cabina di regia circa la pandemia di Coronavirus: anche per la settimana che sta per cominciare, con ogni probabilità, l’Italia manterrà lo status di zona bianca in ogni sua regione. Certo, per avere conferma ufficiale circa questa affermazione sarà necessario comunque attendere i risultati del monitoraggio settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità, ma il quadro sembra essere ben delineato in tal senso. Ricordiamo che ogni venerdì gli esperti fanno il punto della situazione circa l’occupazione delle terapie intensive, delle aree mediche e l’incidenza del virus SARS-CoV-2.

In base a quanto filtra, tuttavia, non sono attesi colpi di scena degni di tale nome, visto e considerato che tutti i territori del Belpaese si trovano attualmente ben al di sotto dei parametri “massimi” individuati per il mantenimento della tonalità cromatica più ambita. Il discorso vale anche per la Sicilia, che, dopo un periodo trascorso in giallo, sta beneficiando di una ritrovata tranquillità in termini sanitari e sotto il profilo dei contagi, che non sarà sicuramente guastata dal confronto scientifico in programma quest’oggi. I dati di Agenas, in tal senso, lasciano dormire sonni tranquilli al governatore Nello Musumeci, con l’occupazione al 5% delle terapie intensive, e dell’8% delle aree mediche.

CABINA DI REGIA COVID: LE PAROLE DEL GOVERNATORE DEL PIEMONTE, ALBERTO CIRIO

Come asserivamo in precedenza, i dati diffusi da Agenas e aggiornati al 13 ottobre esortano a una moderata tranquillità, scongiurando financo il rischio di sorprese per quanto riguarda la colorazione delle regioni italiane in vista della settimana entrante.

Una sensazione che si ritrova anche nelle parole del presidente del Piemonte, Alberto Cirio, il quale ha dichiarato che “nella settimana 4-10 ottobre, nella nostra regione, il numero dei nuovi casi segnalati e dei focolai attivi risulta in riduzione rispetto alla settimana precedente. La percentuale di positività dei tamponi si conferma all’1% e l’Rt puntuale calcolato sulla data di inizio sintomi resta inferiore a 1, pari a 0.93. Stabile il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva e dei posti letto ordinari (per entrambi 3%). Il valore dell’incidenza (26.19 casi ogni 100 mila abitanti ad oggi) e il numero dei ricoveri ancora contenuti concorrono favorevolmente a mantenere la nostra regione in zona bianca”.

