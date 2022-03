Cadavere a pezzi trovato in un dirupo/ Val Camonica: aperta indagine, è di una donna?

Drammatico ritrovamento quello avvenuto nelle passate ore in Val Camonica, vicino Brescia, dove è stato rinvenuto il cadavere forse di una donna fatto a pezzi. Una scoperta shock sulla quale si sono prontamente aperte le indagini da parte dei carabinieri. Il ritrovamento macabro, come riferisce Fanpage.it, è avvenuto a Borno, in località Paline. Il cadavere a pezzi si trovava sul fondo di un dirupo, in un luogo spesso usato come discarica. La scoperta è avvenuta ieri, intorno alle 16.00 ad opera di un passante il quale si sarebbe accorto che da un sacco nero usciva qualcosa di molto simile a dei resti umani ed ha deciso di lanciare prontamente l’allarme.

Simonetta Cesaroni, caso riaperto: c'è un nuovo sospettato/ Interrogati i testimoni

Sul posto del ritrovamento si sono recati gli uomini dei Vigili del fuoco di Darfo Boario Terme e i carabinieri che hanno provveduto al recupero dei pezzi del cadavere, tagliato in piccole parti al fine di renderlo irriconoscibile. Ci sono volute circa sei ore prima di terminare il lavoro dei pompieri. Il pm Lorena Ghibaudo ha aperto un’inchiesta al fine innanzitutto di dare un’identità a quel corpo e successivamente fare luce su quanto accaduto.

Federico Martin Aramburu, ucciso ex stella del rugby/ Omicidio a Parigi dopo lite

Cadavere a pezzi trovato in un dirupo: è giallo sull’identità

In una nota i carabinieri di Brescia che indagano sul ritrovamento del cadavere trovato a pezzi in un dirupo in Val Camonica hanno successivamente spiegato che non sarebbe ancora del tutto chiaro se il corpo appartenga ad un uomo o ad una donna alla luce delle difficoltà di eseguire un riconoscimento. In mano agli investigatori, al momento ci sarebbero molti pochi elementi utili a fare chiarezza sul giallo. E’ stato invece confermato che il cadavere sarebbe stato sezionato e nascosto in alcuni sacchi di plastica nera.

Le pessime condizioni del corpo non hanno permesso di procedere alla sua identificazione. Al momento è difficile stabilire la data della morta e dell’occultamento del corpo. Tuttavia, alla luce dall’avanzato stato di decomposizione il decesso non sembrerebbe recente. Secondo quanto riferisce RaiNews, è impossibile anche stabilire l’età della presunta vittima. Al momento si indagherebbe per omicidio anche se gli inquirenti si sarebbero limitati a commentare: “è un’indagine che parte da zero”. La prima pista seguita è quella che vede al vaglio degli inquirenti le denunce di scomparsa presentate negli ultimi tempi in alta Valle Camonica.

Viviana Caglioni, uccisa da compagno/ Sentenza choc "Troppo geloso per volerla morta"

© RIPRODUZIONE RISERVATA