Cade con gli sci, bimba di 11 anni gravissima/ Udine: sbattuto la testa violentemente

Un nuovo incidente con gli sci, una bambina di undici anni che ha sbattuto la testa dopo una caduta. L’ultimo episodio è raccontato da numerosi organi di informazioni online in queste ore, a cominciare dai colleghi dell’agenzia Ansa. La vittima è una ragazzina, poco più che una bambina, originaria della Polonia. Attualmente si trova ricoverata in condizioni disperate presso l’ospedale di Treviso dopo essere caduta a Forni di Sopra, in provincia di Udine. La bambina stava sciando sulla pista Varmost 3, ma mentre stava scendendo ha perso l’equilibrio, e cadendo ha sbattuto violentemente la testa. Al momento della discesa la ragazzina stava scendendo con altri sciatori, ma non è ben chiaro cosa sia accaduto. Fatto sta che la stessa ha riportato un trauma cranico serissimo, e le sue condizioni sono giudicate dai dottori molto gravi.

CADE CON GLI SCI, BIMBA DI 11 ANNI GRAVISSIMA: QUANTI EPISODI SIMILI

Una volta lanciato l’allarme, si sono fiondati sul posto gli uomini del 118, che dopo aver stabilizzato la bambina polacca, hanno trasportato la piccola paziente presso la struttura ospedaliera di Treviso con l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore. L’incidente è accaduto nella giornata di ieri, martedì 4 febbraio, e al momento dello scivolone vi erano anche i maestri di sci. Purtroppo si tratta solamente >dell’ultimo di una lunga scia di episodi simili, molti dei quali con protagonisti bambini o ragazzini. Lo scorso 31 gennaio, ad esempio, un 30enne era caduto all’Alpe Palò, ferendosi in maniera gravissima. Il 7 gennaio, invece, il dramma di un maestro di sci in Valle d’Aosta, che stava per effettuare una discesa di Eliski, quando è rimasto impigliato nell’elicottero: il velivolo è ripartito senza che nessuno si accorgesse di nulla, e poco dopo lo sciatore è caduto, facendo un volo di 400 metri e morendo sul colpo.

