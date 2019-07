Cade in un vulcano durante viaggio di nozze: moglie lo salva/ “Miracolo che sia vivo”

Tragedia sfiorata per una coppia in luna di miele. Stava facendo un’escursione a 3700 metri di altezza sul monte Liamuiga, un vulcano dormiente dell’isola di St. Kitts, quando il marito è caduto all’interno del cratere. Mentre camminavano proprio intorno al cratere, l’uomo ha deciso di avvicinarsi al bordo per osservarlo meglio, ma la corda a cui era legato si è spezzata e lui è precipitato all’interno del vulcano con un volo di decine di metri. Le cause della rottura della corda non sono ancora chiare, ma Clay Chastain deve ringraziare la moglie Acaimie, oltre alla fortuna, se è ancora vivo. «Un momento stavo salendo, il secondo dopo il mondo era sottosopra e ho sentito mia moglie chiamarmi», ha raccontato dall’ospedale dove è stato ricoverato in seguito a questa disavventura avvenuta ai Caraibi. Decisivo dunque l’intervento della moglie, come raccontato dal sopravvissuto. La donna non ha avuto alcuna esitazione nel calarsi per salvarlo.

CADE NEL CRATERE DI UN VULCANO: MOGLIE SI CALA E LO SALVA

Rimasta indietro perché riteneva che la scalata alla bocca del vulcano fosse troppo pericolosa, la donna ha assistito a tutta la scena. Acaimie ha visto il marito Clay cadere nel cratere, quindi ha deciso di calarsi all’interno del vulcano per soccorrerlo. «Ero terrorizzata da cosa avrei trovato in fondo», ha raccontato la donna all’Indianapolis Star. Temeva infatti che non ci fosse nulla da fare per il marito. Una paura che è cresciuta quando l’ha visto a terra insanguinato. Il marito però è riuscito ad alzarsi e a risalire con il suo aiuto fuori dal vulcano. «È un miracolo che sia stato in grado di sostenersi per tutto il tempo con le lesioni che ha subito», ha raccontato la moglie. Una volta fuori ha chiamato i soccorsi, quindi i paramedici sono intervenuti prontamente e lo hanno trasportato all’ospedale locale. Senza dubbio l’intervento della moglie è stato importante, ma provvidenziale è stata anche la presenza di una folta vegetazione che ha attutito la sua caduta. Nell’impatto comunque Clay ha riportato la frattura del cranio e di alcune vertebre, inoltre ha perso temporaneamente l’udito all’orecchio destro.

