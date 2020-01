Cadono da parete delle Alpi Apuane: morti marito e moglie/ Traditi dal suolo ripido

Due escursionisti, marito e moglie residenti a Lucca, sono morti cadendo da parete delle Alpi Apuane mentre camminavano sul monte Sella, a 1700 metri di altitudine. Le vittime, come riferisce La Nazione nell’edizione online, sono i coniugi Jeffrey Grazzini, 50 anni, e Letizia Rossi 46 anni. L’uomo da quasi 20 anni lavorava come addetto agli impianti idrici Geal, dove era ben voluto da tutti i colleghi dell’acquedotto centrale di Salicchi dove era stato assegnato. Ad esprimere oggi il proprio cordoglio per la tragedia che si è consumata nelle passate ore è stato anche il presidente dell’azienda che gestisce il servizio idrico di Lucca, il quale si è detto particolarmente scosso: “Siamo tutti sotto choc per questa grave perdita. Esprimiamo profondo cordoglio: Jeffrey era un punto di riferimento per l’azienda”. Jeffrey e la moglie hanno compiuto un volo di 200 metri. Secondo quanto ricostruito dal quotidiano. Grazzini stava percorrendo una vecchia via di lizza “in conserva”, ovvero legato alla moglie. A quota 200 metri dalla vetta però, entrambi sarebbero stati traditi dal suolo ripido.

CADONO DA PARETE DELLE ALPI APUANE: CONIUGI MORTI

Marito e moglie morti dopo essere precipitati da una parete delle Alpi Apuane, a quanto pare stavano percorrendo un sentiero impervio tra antiche mulattiere: non era stata segnalata la presenza di “verglas”, ovvero dello stato di ghiaccio vetrato sulle pareti. Sarebbe stato quindi il terreno ciottoloso a farli scivolare. Entrambi stavano percorrendo un sentiero definito da “escursionista esperto avanzato”. A lanciare l’allarme al 118 sarebbero stati alcuni escursionisti che in quel momento si trovavano sulle Apuane, nella zona del rifugio Nello Conti. Il Pegaso 3 è subito intervenuto con a bordo un tecnico ed un medico che però non ha potuto fare altro che constatare il decesso dei due coniugi. Ai tecnici il compito di recuperare i corpi senza vita di marito e moglie. Letizia e Jeffrey vivevano una vita tranquilla e riservata. Ad unire marito e moglie era stato anche il grande amore per la natura e le escursioni. L’ultima però si è rivelata fatale per entrambi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA