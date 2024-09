Il risarcimento da caduta dalle scale condominiali non è soltanto una responsabilità dell’amministrazione, ma anche degli inquilini. Questo implica l’uso della diligenza da parte di tutti coloro che ci vivono, motivo per cui eventuali sinistri saranno sottoposti ad un’analisi soggettiva.

Tra gli obblighi dell’amministratore condominiale rientra la manutenzione dell’intero stabile e dei componenti che ne fanno parte. Ma ciò, quanto vale se un inquilino cade dalle scale di un condominio? Recentemente si è pronunciata la Corte di Cassazione Civile, Sezione III, con sentenza del 2 luglio 2024, numero 19204.

Caduta dalle scale condominiali: chi paga?

La caduta dalle scale condominiali è soggetta all’interpretazione della Corte di Cassazione che avrà il ruolo di individuare le cause e conseguenzialmente le responsabilità del sinistro. Nella sentenza in oggetto la danneggiata vuol rivendicare il risarcimento sia nei confronti della proprietaria della casa che nell’amministratore.

La sentenza del 2 luglio 2024, numero 19204, ha rigettato la causa avanzata dalla danneggiata in quanto non c’era alcun nesso tra le sue accuse e le presunte responsabilità dei due soggetti (proprietaria di casa e amministratore condominiale).

Il motivo della Corte di Cassazione era legato alla conoscenza da parte della danneggiata (caduta dalle scale del condominio), delle caratteristiche dell’edificio, inclusa la carenza del corrimano con tutti i rischi del caso.

La prevenzione dei danni

Per far valere l’articolo 2051 del Codice Civile, il danneggiato dev’essere in grado di comprovare il “danno cagionato da cosa in custodia“. Il condominio (custode) ha l’onere a sua volta, di prevenire i danni causati dalla cosa adottando tutte le misure sicurezza possibili (Cassazione civile, sezione III, 27 giugno 2016, numero 13222).

La valutazione finale spetta unicamente al giudice di merito e non alla Suprema Corte come avrebbe voluto la danneggiata della sentenza (Cass. civ. sez. III, 5 luglio 2017, n. 16502).

Per ottenere il risarcimento da caduta dalle scale condominiali l’interessata avrebbe dovuto dimostrare le responsabilità del custode e la negligenza per caso fortuito.