CADUTA SOFIA GOGGIA IN DISCESA LIBERA/ Video, paura a Zauchensee: ma è illesa

Brutta caduta e grande spavento per Sofia Goggia. La campionessa azzurra di sci alpino, come potrete notare nel video a fondo pagina, era impegnata nella discesa libera femminile di Zauchensee, valida per la Coppa del Mondo 2021/2022, quando è finita contro le reti di protezione ad altissima velocità. Attimi di grande paura si sono vissuti nel circus vedendo la sciatrice italiana perdere l’esterno dello sci e finire fuori dal tracciato. Si è gelato il sangue di tutti i presenti – e onestamente anche di coloro che stavano seguendo la gara in televisione – vedendo Sofia Goggia finire nelle reti a velocità folle. Fortunatamente è stata la stessa campionessa bergamasca, dopo alcuni di secondi di grande apprensione, a rassicurare tutti i presenti alzando il pollice a conferma che tutto andava bene, nonostante il grandissimo spavento provato.

Diretta/ Discesa Wengen streaming video Rai: in pista, via alla gara!

CADUTA SOFIA GOGGIA IN DISCESA LIBERA: VIDEO

Sofia Goggia poco dopo è rimasta per qualche secondo seduta sulla neve ed è stata prontamente raggiunta dagli assistenti di pista. Dopo essersi rialzata, ha raggiunto il fondo pista scendendo sulle proprie gambe, sui propri sci. Un’immagine che ha rincuorato tutti gli appassionati di questo sport, che hanno così potuto osservare come la Goggia sia uscita illesi da una caduta che avrebbe potuto avere ben altre conseguenze. Certo non è da escludere che a freddo l’atleta azzurra possa essere protagonista di alcuni controlli medici, così da escludere eventuali traumi o lesioni, ma tutto lascia presagire che la Goggia stia bene. Una notizia importante a maggior ragione considerando che fra tre settimane scattano le Olimpiadi Invernali in Cina: da capire se Sofia sceglierà di gareggiare nei prossimi appuntamenti o deciderà di preservarsi.

Diretta/ Discesa Altenmarkt: Lara Gut ha vinto, Weidle e Siebenhofer sul podio!

LEGGI ANCHE:

DIRETTA/ Discesa Wengen: Kilde vincitore, Odermatt e Feuz con lui sul podio!

© RIPRODUZIONE RISERVATA