DIRETTA DISCESA BEAVER CREEK: RIECCO LA VELOCITÀ E SOFIA GOGGIA!

C’è grandissima attesa per la diretta discesa Beaver Creek di oggi, sabato 14 dicembre 2024, innanzitutto perché finalmente la Coppa del Mondo di sci femminile ci offre la prima gara veloce dopo un inizio di stagione tutto dedicato alle specialità tecniche. La prima discesa libera dell’anno vedrà anche il ritorno in gara di Sofia Goggia per la prima volta dopo l’infortunio del 5 febbraio scorso, che pose fine in anticipo alla sua stagione e mise fine anche alle speranze di vincere la Coppa di discesa, che era praticamente già nelle mani di Sofia Goggia e invece andò all’austriaca Cornelia Huetter a causa naturalmente del fatto che la bergamasca fu costretta a saltare le ultime tre discese.

Per il momento Sofia Goggia ha deciso di non cimentarsi in gigante e di concentrarsi sulla velocità, per cui il suo rientro è fissato appunto con la diretta discesa Beaver Creek, che apre il weekend sulle nevi del Colorado, dove settimana scorsa sono stati protagonisti gli uomini – per le donne è la prima volta sulla Birds of Prey – e dove avremo domani il super-G, altra specialità che deve ancora debuttare nel Circo Bianco edizione 2024-2025. L’attesa è inoltre altissima perché sono tante le Azzurre in grado di ben figurare nelle discipline veloci, quindi non puntiamo solamente su Sofia Goggia per colorare d’azzurro la diretta discesa Beaver Creek…

DISCESA BEAVER CREEK IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta discesa Beaver Creek vedrà il via alle ore 19.00 italiane con la partenza della prima atleta in gara, perché naturalmente bisogna considerare le otto ore di fuso orario con il Colorado. L’appuntamento sarà in diretta tv in chiaro per tutti su Rai Due, quindi con la ribalta del canale generalista come già settimana scorsa per gli uomini, oppure su abbonamento il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN.

In alternativa ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta discesa Beaver Creek in streaming video, che sarà come sempre gratuita su Rai Play oppure riservata agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere aggiornati con i tempi in tempo reale di ogni concorrente.

DIRETTA DISCESA BEAVER CREEK: CHE COSA ATTENDERCI AL DEBUTTO?

Come abbiamo già visto, la diretta discesa Beaver Creek sarà la prima gara della stagione nella specialità, quindi siamo privi di punti di riferimento. Molto dipenderà dalle condizioni di forma delle big più attese, considerando che ad esempio anche Lara Gut ha avuto un inizio di stagione complicato – mentre Mikaela Shiffrin già prima dell’infortunio aveva detto che non avrebbe fatto le discese quest’anno. L’Italia dovrà fare a meno del giovane talento Teresa Runggaldier ed è un peccato, perché nella scorsa stagione era in crescita, però da Laura Pirovano alle sorelle Nadia e Nicol Delago e naturalmente Federica Brignone e Marta Bassino fino al rientro anche di Elena Curtoni avremo tante campionesse per cui fare il tifo oltre a Sofia Goggia.

Un riferimento potrebbero essere un paio di discese FIS a Copper Mountain, che hanno visto altrettante vittorie per l’Austria con Mirjam Puchner e Cornelia Huetter, ma naturalmente sarà l’esordio in Coppa del Mondo a darci i primi verdetti del tutto credibili in una stagione che purtroppo in discesa ha un calendario assurdo. Dopo questo inizio già in ritardo, la seconda libera sarà addirittura sabato 11 gennaio a Sankt Anton, poi ne avremo altre due consecutive prima dei Mondiali e ben quattro dopo la rassegna iridata, con metà Coppa che sarà in palio dal 28 febbraio in poi e pochissimo margine in caso di rinvii. Non condividiamo le scelte della FIS, ma oggi è il giorno della tanto attesa discesa Beaver Creek e quindi conterà ciò che accadrà in pista…