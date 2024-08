Il caffè sta diventando un business sempre più amato in quel di Hollywood e sono molti negli anni le celebrità che hanno deciso di puntare sui chicchi tanto amati in Italia. Precursore è stato George Clooney, che dopo aver lanciato la “moda” delle ville sul lago di Como, ha deciso di lanciarsi appunto nel brand del caffè con la sua famosa collaborazione con Nespresso. Gambero Rosso ha cercato di fare un excursus su quali siano le celebrity più note che hanno deciso di prestare il proprio volto a marchi di caffè, ma anche di acquistare direttamente delle piccole aziende di torrefazione, producendo quindi la propria arabica, un po’ come fatto con il vino.

Una tendenza che riflette un settore, quello appunto del caffè, che è fortemente evoluto negli ultimi anni, e che dalla classica tazzina di caffè al bar si è arrivato a prodotti di altissima qualità, con gusti differenti e nel contempo, grandi esperti ed intenditori.

CAFFÈ E CELEBRITÀ: AMERICANI “OSSESSIONATI”

Insomma, c’è caffè e caffè ma solo chi ha il palato raffinato riesce a capire quali siano i migliori. A differenza di quanto si possa forse pensare, gli americani sono dei grandi consumatori di caffè ma non soltanto del famoso “lungo americano” che in Italia viene visto con estrema diffidenza. Come scrive Gambero Rosso il popolo a stelle e strisce è letteralmente “ossessionato” dal caffè ed è per questo che spesso e volentieri èdisposto a spendere anche cifre importanti in cambio di una tazzina al bar o in uno dei numerosi punti vendita di Starbucks.

Ecco perchè i vip hanno fiutato il colpo ed hanno quindi deciso di sponsorizzare o realizzare il caffè, incontrando anche i gusti del pubblico, con le persone “comuni” che amano consumare lo stesso caffè della loro celebrità preferita.

CAFFÈ E CELEBRITÀ: I VOLTI PIÙ FAMOSI

Fra i volti più noti, oltre al sopracitato George Clooney, troviamo l’attore australiano Hugh Jackman, in questi giorni al cinema con il film campione di incassi in Deadpool Wolverine, che nel 2011 ha deciso di fondare una piccola azienda produttrice di caffè che devolve tutti i suoi proventi in beneficenza. Che dire poi del geniale Ralph Lauren, volto conosciutissimo della moda, che oltre ad una passione smodata per le auto è anche un grande appassionato di caffè e nel 2014 ha dato vita al brand Ralph’s Coffee.

L’anno dopo fu la volta dei Green Day, mentre per venire più ai tempi recenti, come non menzionare l’amatissima, soprattutto dai più giovane, Millie Bobby Brown, che nel 2023 ha investito appunto nella preziosa “polvere marrone” con Florence by Mills Coffe e non da meno è stato The Weeknd, altra celebrità amatissima, così come l’attrice Sofia Vergara. Onorevole anche l’operato di Tom Hanks, attore fra i più bravi di tutti i tempi, che invece produce un caffè i cui proventi vanno ai veterani a stelle e strisce e anche Hailey Bieber fa parte del gruppo di celebrità che hanno deciso di investire nel caffè.