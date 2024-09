Çağla Demir ha un fidanzato? Gossip acceso su storia d’amore tra attrice di Banu in Endless Love e Kadir Alkan, stanno ancora insieme?

Nella puntata di oggi di Verissimo, sabato 7 settembre 2024, per la prima volta sarà ospite l’attrice Çağla Demir nota in Italia soprattutto per la sua interpretazione del personaggio di Banu in Endless Love e aver recitato in un piccolo ruolo in Segreti di famiglia. Sulla carriera della 32enne turca si tutto molto poco sulla sua vita privata. Çağla Demir ha un fidanzato? E se è si di chi si tratta? Lontana dal gossip e dal pettegolezzo nonostante sia molto attiva sui social ed abbia un profilo Instagram che conta 266mila follower l’attrice è riservatissima sulla sua vita privata.

Al momento sembra che Çağla Demir è single ma in passato ha avuto una lunga storia d’amore con l’attore Kadir Alkan. Storia che secondo alcuni giornali esteri non è finita del tutto, Kadir Alkan è il fidanzato di Çağla Demir di nuovo? Al momento non si sa ma quel che è certo è che Silvia Toffanin a Verissimo cercare di scoprire qualcosa in più sulla sua vita privata e sul suo ipotetico fidanzato. È anche vero, però, che secondo altre fonti l’ex modella è single e totalmente concentrata sul suo lavoro e la sua carriera. Per sapere qualcosa in più occorre vedere l’intervista nella puntata di oggi di Verissimo a partire dalle 16.30.

Kadir Alkan è il fidanzato di Çağla Demir? Gossip impazza ma tutto tace

E mentre continuano le indiscrezioni sul presunto fidanzato di Çağla Demir, Kadir Alkan si può sottolineare come la vita privata dell’attrice sia molto diversa da quella del suo personaggio di Banu in Endless Love. Quest’ultima è una donna che ha molti volti. Infatti mentre è sposata con Tarık è anche l’amante di Emir. Da quest’ultimo aspetta un bebè ma all’improvviso deciderà di fare un’interruzione di gravidanza. Nel frattempo le nuove puntate di Endless Love vanno in onda dal lunedì alla domenica ed il venerdì in prima serata.