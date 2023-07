Cagliari: camion contro i tavolini di un locale/ 15 feriti, 9 in ospedale

Nel pomeriggio di oggi, lunedì 3 luglio, nel pieno centro di Cagliari si è quasi sforata una tragedia. Poco prima delle 14:30, infatti, un camion senza conducente ha colpito, improvvisamente, i tavolini esterni del dehor di un locale sulla centralissima zona pedonale di corso Vittorio Emanuele. Sono ancora in corso le analisi per comprendere a fondo le dinamiche dell’incidente, ma le indagini sono in corso e l’ipotesi più accreditata è quella di un guasto meccanico, forse accompagnato da un errore umano. Comunque, il camion che ha colpito i tavolini del locale a Cagliari ha incontrato, nell’impatto, anche alcuni turisti intenti a godersi il pomeriggio, ferendone 15, dei quali almeno 9 sono stati trasportati in ospedale in codice, fortunatamente, giallo.

Cagliari: camion sui tavolini del locale in corso Vittorio Emanuele

Sarebbe, insomma, una tragedia solo sfiorata, per fortuna, quella avvenuta a Cagliari, in cui il conteggio delle vittime non sarebbe grave, neanche dal punto di vista dei traumi o delle ferite riportate. Secondo i primi rilevi, il camion, un modello mediamente grande con cassone, fortunatamente semi vuoto, non aveva in conducente a bordo, il quale probabilmente si era allontanato per fare una consegna all’intero dell’area pedonale, circostanza concessa solamente ai residenti e a chi ha un permesso.

Il camion era parcheggiato in piazza Yenne, nel centro di Cagliari, quasi all’altezza dell’angolo con via Manno, dalla quale avrebbe iniziato la sua discesa in pendenza, svicolando all’interno del marciapiede a sinistra del Corso. Neppure i dissuasori avrebbero frenato la sua corsa, che tuttavia è stata fortunatamente piuttosto lenta. Secondo gli inquirenti le ipotesi potrebbero essere principalmente due. La prima è che il conducente del camion si sia dimenticato di inserire il freno a mano prima di lasciare il furgone parcheggiato, oppure che l’abbia inserito ma senza ingranare la prima marcia. La seconda, invece, verte attorno ad un possibile guasto meccanico del freno inserito, che avrebbe ceduto, facendo precipitare il camion sul bar centrale di Cagliari.

