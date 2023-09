Caivano, nuovo blitz forze dell’ordine a Campo Verde/ 400 agenti in campo, blindati ed elicotteri

E’ in corso in questi istanti un nuovo blitz delle forze dell’ordine in quel di Caivano. Un massiccio dispiegamento di uomini e mezzi fin dalle prime luci dell’alba di oggi, giovedì 14 settembre 2023, sta presidiando la zona del Parco Verde, tristemente nota in questi giorni per via dello stupro ai danni di due bambine. Come riferisce RaiNews si tratta di un nuovo servizio “ad alto impatto” della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza all’interno del “Parco Verde” di Caivano e nelle località limitrofe, dopo quello che si è verificato la scorsa settimana e che aveva portato allo smantellamento di una casa adibita allo spaccio, nonché alla confisca di soldi e di armi, persino kalashnikov.

Sono coinvolti in contemporanea ben 400 operatori delle varie forze dell’ordine e precisamente i reparti specializzati come la Polizia scientifica, le Unità Cinofile antidroga della Polizia di Stato, il Nucleo Cinofili antidroga e per la ricerca di armi dei Carabinieri, le Unità Cinofile antidroga e antiterrorismo della Guardia di Finanza, i Reparti del Gruppo di Castello di Cisterna, le SIO del Reggimento Campania, le API del Gruppo di Napoli, il Gruppo di Frattamaggiore nonché i reparti ATPI del Gruppo Pronto Impiego di Napoli, di Giugliano in Campania e di Torre Annunziata della Guardia di Finanza.

CAIVANO, NUOVO BLITZ FORZE DELL’ORDINE A CAMPO VERDE: IL COMMENTO DI DE LUCA

In campo anche un elicottero del Reparto Volo della Polizia di Stato e un elicottero della Sezione Aerea della Guardia di Finanza, che stanno monitorando dall’alto la situazione, individuando eventuali sospetti.

Su Caivano si è espresso intanto nella giornata di ieri il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, secondo cui: “La prima cosa da fare dal mio punto di vista è raddoppiare o triplicare le forze dell’ordine stanziate permanentemente sul territorio. L’obiettivo è avere le pattuglie per strada 24 ore su 24, perché questo serve a fare un lavoro di contrasto vero con la delinquenza organizzata. Facciamo un investimento anche sulla videosorveglianza. Telecamere accese 24 ore su 24, dappertutto”.

