Cake Star, Ravenna/ Anticipazioni puntata 19 febbraio: Veneziana, Ferrari e Dante

Cake Star torna protagonista stasera, 19 febbraio 2021, su Real Time. Stavolta Damiano Carrara e Katia Follesa si recheranno a Ravenna per stabilire la migliore pasticceria della zona. Come sempre i due influiranno sulle scelte di tre professionisti che si giudicheranno l’un l’altro andando ad assaggiare dolci e specialità del posto. Queste saranno giudicate con un massimo di cinque stelle su location, cabaret di paste e pezzo forte. Da quest’anno, inoltre, è stata inserita una novità interessante e cioè la presenza di un cliente di fiducia che farà aggiudicare, per cinque punti extra, il suo dolce preferito ai due giudici.

Cake Star, Ravenna: i tre locali

Quali sono i tre locali che si sfideranno nella puntata di Cake Star a Ravenna stasera in onda su Real Time? Si viaggerà dunque in Emilia Romagna per conoscere le specialità offerte da Veneziana, Ferrari e Dante tre pasticcerie molto conosciute nel posto. Sono diversi i dolci tipici di questo posto che sono stati tramandanti in tutto il resto del paese. Sicuramente attinente a questo periodo sono le tagliatelle fritte e i fiocchetti che sono molto comuni proprio nel periodo di Carnevale. Attenzione però anche al miacetto, la crostata ai mandarini e la ciambella alla salvia.



