Calci e pugni tra papà a una festa di compleanno/ Botte choc, bimbi spaventati

Un litigio tra i loro figli a una festa di compleanno ha innescato una rissa tra due papà, i quali, invece di dare il buon esempio ai loro eredi, hanno pensato bene di scambiarsi botte da orbi. Il tutto, davanti ai bambini, e non ci riferiamo soltanto ai loro figli, ma anche agli altri ragazzini invitati a quella che, nei piani, doveva essere una giornata festiva all’insegna della spensieratezza e che, invece, ha assunto le sembianze tipiche del set di un film western. Una violenza assolutamente diseducativa, che si è palesata in tutta la sua brutalità per mezzo di calci, pugni, insulti. La sintesi perfetta, racconta il “Corriere della Sera”, è rappresentata dagli occhi sbalorditi di uno dei piccoli presenti, che si sarebbe lasciato sfuggire un commento: “Sembrava una fiction in tv”.

Una vicenda a dir poco squallida, che si è consumata in provincia di Arezzo, più precisamente a San Giovanni Valdarno, e si è conclusa con l’arrivo di nuovi (non) “invitati” alla festa di compleanno; i papà, infatti, sono stati raggiunti da due pattuglie dei carabinieri, anche se uno di loro, con in braccio il figlio, si è dato alla fuga ed è ricercato dai militari, che lo accusano di violenze gravi.

FESTA DI COMPLEANNO, PAPÀ SI AZZUFFANO: CI SONO ALTRE PERSONE CONTUSE

Sempre sulle colonne del “Corriere delle Sera”, viene spiegato (in base alle testimonianze raccolte) che “tutto era iniziato quando una mamma in lacrime aveva chiamato il 112, denunciando che il figlioletto (circa 10-11 anni), durante la festa, era stato aggredito da un altro ragazzino. Sul posto sono arrivate due pattuglie dei carabinieri e i militari si sono trovati davanti a una scena incongrua: un padre colpito violentemente al volto da un pugno, un altro che appena ha visto i carabinieri se l’è data a gambe”.

Non solo: c’erano anche altre persone contuse e i bambini presenti avevano negli occhi quelle immagini di terrore. La festa di compleanno è stata completamente rovinata dai due papà e le candeline sulla torta non sono nemmeno state spente.