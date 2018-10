DIRETTA/ Sicula Leonzio Potenza (risultato finale 2-1) streaming video e tv: D’Angelo al fotofinish!

DIRETTA SICULA LEONZIO POTENZA (2-1): D’ANGELO AL FOTOFINISH

Fischio finale tra Sicula Leonzio Potenza. Termina due a uno il match tra i siciliani e gli ospiti, con la squadra di Paolo Bianco che era già passata in vantaggio grazie ad una giocata di Rossetti al sedicesimo, bravissimo ad insaccare sul lancio in profondità di Russo. Il Potenza ha trovato il pareggio a metà secondo tempo con un bellissimo stacco aereo di Franca sugli sviluppi di un calcio d’angolo. I padroni di casa non hanno mai mollato e proprio al fotofinish hanno trovato il gol del sorpasso, con D’Angelo bravissimo ad infilare in rete un angolo calciato da Sainz Maza dalla sinistra. Sicula che sale a 14 punti in classifica. Potenza fermo a quota 9. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

PAREGGIO OSPITE

Quando siamo giunti oltre l’ottantesimo minuto del match il risultato tra Sicula Leonzio Potenza è fermo sull’uno a uno. Ad inizio ripresa i padroni di casa hanno effettuato due sostituzioni con le uscite Monaco e Pastore e gli ingressi di Vrdoljak e Caporale. Il pareggio è arrivato al quarantanovesimo sugli sviluppi di una punizione agganciata da Folorunsho, che da buona posizione deposita in rete con freddezza. La Virtus Francavilla spreca più avanti una clamorosa occasione da rete con Vrdoljak che dal limite dell’area getta all’aria un contropiede, calciando alle stelle e ignorando gli inserimenti dei compagni. Finale di gara interessante, partita ancora aperta. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

PADRONI DI CASA SEMPRE IN VANTAGGIO

E’ ricominciato da dieci minuti il secondo tempo di Sicula Leonzio Potenza col risultato sempre fermo sull’uno a zero in favore dei padroni di casa. Durante l’intervallo nessuno dei due allenatori ha effettuato sostituzioni durante l’intervallo, si riparte quindi dagli stessi ventidue protagonisti della prima frazione di gioco. La squadra allenata da Raffaele prova a costruire nuove azioni offensive con una gestione della palla sicura ma poco producente. La Sicula Leonzio si chiude compatta in fase difensiva e non ha ancora concesso spazi in questo secondo tempo. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

GOL DI ROSSETTI!

Superato il quarto d’ora di gioco tra Sicula Leonzio Potenza e risultato fermo sull’uno a zero in favore dei padroni di casa. Mister Bianco ha optato per 4-3-3 con Gammone schierato a centrocampo. Modulo identico per Raffaele che si è affidato al tridente offensivo formato da Guaita, Genghi, Strambelli. Al quindicesimo i padroni di casa passano in vantaggio con Rossetti, bravo a freddare il portiere avversario con un diagonale che si insacca alle sue spalle. Ottimo impatto alla gara da parte della Sicula Leonzio, vedremo se il Potenza riuscirà a reagire e a rimettere in equilibrio il tabellino nel corso dei prossimi minuti di questo primo tempo. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

SI GIOCA

Tra pochi minuti avrà inizio Sicula Leonzio Potenza, partita valida per la nona giornata di campionato di Serie C girone C, andiamo allora adesso a leggere alcuni dati statistici sulle due formazioni, per avvicinarci al fischio d’inizio. La squadra siciliana ha disputato fino a questo momento sette incontri riuscendo a conquistare 8 punti grazie a due vittorie, altrettanti pareggi e tre sconfitte per effetto di quattro gol realizzati e cinque subiti. Il rendimento interno della formazione siciliana è al momento abbastanza positivo con 6 punti in tre gare giocate. Per quanto concerne il Potenza, ad oggi ha disputato sette incontri con 9 punti messi da parte grazie a due vittorie, tre pareggi e due sconfitte con cinque gol realizzati e sette subiti. Passando al rendimento esterno della formazione lucana nelle quattro gare disputate ha raccolto sei punti con due vittorie e altrettante sconfitte. Adesso però non è più tempo per i numeri: la partita sta per cominciare, parola al campo per tutte le emozioni di Sicula Leonzio Potenza!

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

La partita non sarà trasmessa in diretta tv su nessuno dei canali a disposizione in chiaro o sulle piattaforme a pagamento: la diretta streaming video via internet dell’incontro si potrà invece seguire con l’iscrizione e l’abbonamento al portale elevensports.it.

LE DICHIARAZIONI

Sicula Leonzio-Potenza è di certo una delle sfide più attese nella nona giornata del Campionato della Serie C e pure un casa del club lucano il clima è già rovente. Alla vigilia di questa nona giornata poi sempre in casa del Potenza è stato il difensore Emerson a prendere la parola ai microfoni di gianclucadimarzio.com, anche per raccontare un po’ l’avvio di stagione della sua formazione. Lo stesso centrale ha infatti affermato: “Siamo partiti un po’ a rilento anche perché le aspettative erano diverse, anche per il mercato che il presidente ha fatto. Eravamo partiti tra le prime in classifica e la piazza era abituata al percorso netto vissuto in Serie D. I passi falsi fanno però parte del gioco. Le cose con mister Ragno non giravano come da attese e sappiamo che nel calcio il primo a pagare, forse l’unico, è l’allenatore. Non manca un commento sul suo arrivo al club dal Feralpisalò: “Potenza è una piazza che vive di calcio mi serviva un po’ di entusiasmo del sud ed ero deluso da me stesso per non aver giocato il rush finale dei playoff con la Feralpisalò. Poi è arrivata la proposta del Potenza e l’ho accettata volentieri”. (agg Michela Colombo)

I BOMBER

Carlos Franca si impone all’attenzione della gara Sicula Leonzio-Potenza come uno dei possibili bomber protagonisti. Nato a Jaguariuna in Brasile nel 1980 è un calciatore di grandissima esperienza che alla soglia dei 39 anni si propone come uno degli attaccanti leader della categoria. In Italia è stato portato nel 2009 dalla Caperanense, la squadral igure lo andò a pescare dal campionato statunitense. Da allora ha girato diversi club di categorie inferiori per arrivare a Potenza dalla Triestina nell’estate del 2017. Visto il passare degli anni non è più un calciatore rapidissimo, ma l’esperienza gli permette di utilizzare il suo fisico con grande intelligenza. Attenzione al suo sinistro che può colpire anche dalla distanza. Francesco Ripa è il bomber invece della Sicula Leonzio. Classe 1985 di Battipaglia è arrivato in estate dal Catania dove aveva già dimostrato di essere un buon interprete anche lui come il suo avversario è un ragazzo di grande esperienza in grado di fare la differenza grazie a una fisicità decisamente importante. (agg. di Matteo Fantozzi)

ORARIO E PRESENTAZIONE PARTITA

Sicula Leonzio-Potenza, diretta dal signor Gariglio di Pinerolo, sabato 27 ottobre 2018 alle ore 16.30, sarà uno dei match in programma nel nono turno del campionato di Serie C, nel girone C. La Sicula Leonzio aveva iniziato il suo cammino in questo nuovo campionato con due vittorie nelle prime tre partite, entrambe ottenute tra le mura amiche dello stadio Angelino Nobile, contro Matera e Virtus Francavilla. Poi per i bianconeri sono arrivati però solo due punti in quattro partite, col pareggio a reti bianche sul campo del Bisceglie nel turno infrasettimanale, al quale ha fatto seguito il ko di misura sul campo della Vibonese. Siciliani in grave crisi sul fronte d’attacco, senza gol nelle ultime cinque partite ufficiali tra Coppa Italia e campionato e con una sola marcatura realizzata nelle ultime sette uscite. Una crisi offensiva della quale proverà ad approfittare un Potenza che invece arriva all’appuntamento in serie positiva da quattro partite, con due pareggi e due vittorie, l’ultima ottenuta domenica scorsa in casa del Siracusa, gol decisivo di Genchi al 20′ del primo tempo. Risultati che hanno permesso ai lucani di risalire nella classifica del girone C di Serie C a quota 9 punti, una lunghezza avanti la Sicula Leonzio: un risultato positivo in Sicilia permetterebbe ai rossobli di candidarsi ad outsider di questo campionato.

PROBABILI FORMAZIONI SICULA LEONZIO POTENZA

Le probabili formazioni che si affronteranno presso lo stadio Angelino Nobile di Lentini. I padroni di casa della Sicula Leonzio schiereranno Narciso tra i pali, Mirko Esposito sull’out difensivo di destra e Talarico sull’out difensivo di sinistra, mentre Laezza e Ferrini saranno i due centrali della retroguardia. Gianluca Esposito, Marano e D’Angelo saranno i titolari nel terzetto di centrocampo, mentre nel tridente offensivo della formazione siciliana saranno schierati Gammone, Ripa e lo spagnolo Miguel Angel. Risponderà il Potenza con Ioime estremo difensore alle spalle di una difesa a quattro schierata dalla corsia laterale di destra alla corsia laterale di sinistra rispettivamente con Coccia, Di Somma, il brasiliano Emerson e il francese Giron. A centrocampo partiranno dal primo minuto l’argentino Guaita, Coppola e Piccinni, mentre Strambelli, il brasiliano Franca e Genchi saranno i titolari nel tridente d’attacco.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Paolo Bianco e Giuseppe Raffaele, allenatori rispettivamente della Sicula Leonzio e del Potenza, schiereranno le loro squadre entrambi con il 4-3-3 come modulo di partenza. Quello tra Sicula Leonzio e Potenza è il primo incrocio in assoluto tra i professionisti fra i due club, con i siciliani alla loro seconda annata in Serie C, categoria ritrovata dai lucani proprio in questa stagione.

QUOTE E PRONOSTICI

Analizzando le quote per le scommesse sulla partita, la Sicula Leonzio viene considerata dai bookmaker leggermente favorito per la vittoria interna contro il Potenza. La quota per la vittoria casalinga viene offerta a 2.05 da Eurobet, mentre Bet365 propone la quota riferita al pareggio a 3.00 e William Hill fissa invece a 3.75 la quota relativa all’affermazione in trasferta. Le scommesse riguardanti i gol realizzati nel corso della partita vedono invece la quota dell’over 2.5 fissata a 2.20 e la quota dell’under 2.5 proposta a 1.55 da Sisal Matchpoint.